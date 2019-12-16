ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наталя Могилевська зізналася, чому не загадує бажання в новорічну ніч

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 16:16
Наталя Могилевська зізналася, чому не загадує бажання в новорічну ніч
Наталя Могилевська (фото: ТК "Україна")

При цьому Могилевська наголошує: для виконання мрії головне - віра

Наталія Могилевська за лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал “Україна" покаже 31 грудня о 20:00, поділилася власними методами загадування бажань. За словами артистки, новорічна ніч – це не найкращий час для озвучування мрій.

В ексклюзивному інтерв'ю каналу "Україна" популярна українська артистка Наталія Могилевська зізналася, чому серйозно ставиться до загадування бажань, і який час вважає найбільш відповідним для цього.

"Бажання загадувати – дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а у дні сонцестояння і рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато", – поділилася Наталія Могилевська з журналістами каналу "Україна".

Крім того, зірка зазначила, який період часу найсильніший для кожної людини і які методики використовує вона сама. Хоча раніше артистка зізнавалася: головне для виконання мрій – віра.

"Дивіться, як я святкую День народження: прокидаюся вранці, роблю маленьку особливу практику, знаючи, що це найбільш приголомшливий день для того, щоб формувати бажання. Він в сотні разів сильніше, ніж Новий рік! Новий рік – це така суспільна традиція, а насправді, кращий день для загадування бажань – День народження, а також тиждень до і тиждень після", – розповіла Наталія Могилевська за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня в 20:00.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Могилевська зізналася, яким чоловікам тепер віддає перевагу.

MONATIK поділився душевною сімейною традицією напередодні новорічних свят Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч
Новини України Наталя МогилевськаНовый год 2020
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся