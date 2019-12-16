Наталя Могилевська зізналася, чому не загадує бажання в новорічну ніч

Наталя Могилевська (фото: ТК "Україна")

При цьому Могилевська наголошує: для виконання мрії головне - віра

Наталія Могилевська за лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал “Україна" покаже 31 грудня о 20:00, поділилася власними методами загадування бажань. За словами артистки, новорічна ніч – це не найкращий час для озвучування мрій.

В ексклюзивному інтерв'ю каналу "Україна" популярна українська артистка Наталія Могилевська зізналася, чому серйозно ставиться до загадування бажань, і який час вважає найбільш відповідним для цього.

"Бажання загадувати – дуже серйозна штука. Їх потрібно загадувати не в новорічну ніч, а у дні сонцестояння і рівнодення, наприклад, 22 вересня або 22 грудня. А в принципі, ночей і днів для загадування бажань досить багато", – поділилася Наталія Могилевська з журналістами каналу "Україна".

Крім того, зірка зазначила, який період часу найсильніший для кожної людини і які методики використовує вона сама. Хоча раніше артистка зізнавалася: головне для виконання мрій – віра.

"Дивіться, як я святкую День народження: прокидаюся вранці, роблю маленьку особливу практику, знаючи, що це найбільш приголомшливий день для того, щоб формувати бажання. Він в сотні разів сильніше, ніж Новий рік! Новий рік – це така суспільна традиція, а насправді, кращий день для загадування бажань – День народження, а також тиждень до і тиждень після", – розповіла Наталія Могилевська за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня в 20:00.

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.

Нагадаємо, раніше Могилевська зізналася, яким чоловікам тепер віддає перевагу.