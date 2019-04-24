"Настю лайкаешь?" Потап показав оригінальний знімок в Парижі

Популярний продюсер і репер Потап після напружених вокальних баталій на шоу Голос країни 9 вирішив одразу ж по закінченню фіналу проекту махнути в Париж. Правда, швидше за все, полетів у місто романтики він не один, а зі співачкою Настею Каменських, але зірки продовжують ретельно приховувати цей факт, так само як і не говорять про особисті стосунки. Цікаво, що артисти показали відео і знімки в однакових локаціях разом із спільними друзями, що остаточно затвердив фанів у їх здогадах. Потап поділився черговим знімком зі столиці Франції в Instagram. Він сидить на зупинці і з цікавістю розглядає щось у своєму смартфоні.

Для прогулянки по місту продюсер віддав перевагу зручному і стильному аутфіту. Він надів куртку камуфляжного забарвлення, яку, до речі, йому подарувала загадкова дівчина, про що повідомив сам репер. Темні джинси-скінні, сліпони з принтом у вигляді голови тигра, футболка з яскравим написом і сонячні окуляри завершили його стріт-стайл лук.

Увага шанувальників привернуло тату на руці Потапа. На ньому чітко виднівся напис з жіночим ім'ям – Настя. Правда, символічну наколку продюсер зробив ще в 2016 році в Харкові на честь дуету з Каменських "Потап і Настя".

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Крім того, підписники Потапа помітили сміття на асфальті буквально під ногами артиста, і висловилися про непорядок на вулиці знаменитої європейської столиці. Також вони не упустили можливості пожартувати про те, що Потап чекає Настю після шопінгу і на дозвіллі лайкает її фото у стрічці.

"Потап, тобі не стидно - коло тобі сміття, підніми", "Папірець, бичок, порожня пляшка залипший в телефон. Педагог! Збіг - не думаю!", "Настькіни селфі лайкаешь?", "Маршрутку чекаєш?", "А хто це насмітив у Парижі?!", "Потапчик, не треба смітити", "Чоловік чекає на жінку,яка шопиться", "А ось смітити не обов'язково, місье Потап", - з гумором зазначали коментатори.

Раніше Потап засвітився на веселому дружньому фото в компанії Насті Каменських, Володимира Дантеса, Наді Дорофєєвої, Лілії Подкопаєвої та її коханого Ігоря Дубинського на фоні Ейфелевої вежі.