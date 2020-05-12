Настя Каменських з собачкою Мімі розсекретила приємні "дівочі справи" вранці

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменських поділилася грандіозними планами на найближчий тиждень

Настя Каменських і Потап продовжують проводити час на домашній ізоляції, незважаючи на послаблення карантину в Україні. Все ж вихід з нього буде відбуватися поступово, тому зіркових концертів та вечірок чекати ще не скоро. Однак NK даремно часу вдома не втрачає. У своєму новому повідомленні шанувальникам Настя підкреслила, що на найближчий тиждень у неї заплановано маса справ. Приміром, Каменських вже кілька днів інтригує фолловерів особливою відео роботою, яку представить вже 15 травня. Раніше українська співачка розповідала, що новий кліп буде повністю змонтований з архівних фото і відео Насті, які у неї все ніяк не знаходилося часу показати раніше. Не забуває красуня і про домашній догляд!

Так, на своїй instagram-сторінці Каменських опублікувала забавне ранкове фото, позуючи на ліжку з домашньою улюбленицею — собачкою Мімі. При цьому Настя позує в об'ємному рожевому світшоті і з маскою на обличчі. NK уточнила, що ранок присвячує "дівочим справам".

“Наш ранок почався з приємних дівчачих справ. Для мене - з уходової маски, а для Мімі - з бантика на волосся. Наводити красу для мене - це відмінний спосіб наповнення енергією! А це особливо важливо, якщо на весь тиждень заплановано багато активностей! Зйомки, інтерв'ю, робота над новим іспаномовним альбомом і довгоочікуваний реліз нової пісні «Спогади»! Вже не терпиться презентувати її вам! Бажаю всім продуктивного вівторка і приємного, активного тижня!" — надихає Каменських

Фото: instagram.com/kamenskux

До речі, під час карантину Каменських вирішила побалувати фоловерів серією особливо корисних постів від себе. Співачка організувала мотиваційний онлайн-курс "Життя в стилі NK". В рамках цього курсу співачки місяць викладала відео, в яких ділилася власним досвідом відносин, дружби, побудови планів і цілей. А також ділилася секретами краси.

Один з постів Настя якраз присвятила темі домашнього догляду. І поділилася двома рецептами масок для обличчя, які можна зробити вдома.

"Вони відмінно зволожують шкіру, вирівнюють тон і навіть трохи підтягують контур!" — відзначала Каменських.

Маска з бананом і медом

Змішайте пюре одного банана з чайною ложкою меду. Нанесіть на обличчя, шию і зону декольте. Залиште на 20 хвилин і змийте водою.⠀

Маска з огірком і сметаною⠀

Натріть на дрібній тертці один огірок до стану кашки і змішайте з чайною ложкою сметани. Нанесіть і залиште на 20 хвилин. Змийте водою або водою з пінкою для вмивання.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських похвалилася моложавою мамою-блондинкою.