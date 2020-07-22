Настя Каменських розговорилася про зради, інтим в громадському місці і пластику

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка чесно відповіла на провокаційні питання

Настя Каменських дуже щира і відверта зі своїми шанувальниками і багато розповідає про своє повсякденне і сімейне життя в мережі. В інтерв'ю співачка теж іноді розкривається - так, днями вона відповіла на серію часом досить провокаційних запитань від українського блогера і зоряного візажиста Олега Машуковського. Зірка розповіла, чи прибігала вона до пластики або уколів краси, чи займалася сексом в громадському місці і інших цікавих речах.

Інтерв'ю було побудовано в стилі бліц питань і відповідей. Першим ділом Машуковский поцікавився у Насті про особисте і торкнувся інтимних тем, однак артистку не так-то легко збентежити.

Займалася любов'ю в громадському місці?

Звичайно, — ствердно відповідає Каменських.

Танцювала для хлопця стриптиз?

Звичайно!

Тобі зраджували чоловіки?

Чоловіки ні, а хлопець колись в таборі — так. Було сумно, але після цього ніхто мені вже не зраджував.

Користувалася сайтами знайомств?

Ніколи! Хоча є історії знайомих, які прямо одружилися.

Видаляла листування?

Ні, хіба що пости з помилками.

Далі блогер поцікавився, чи робила чи коли-небудь Настя омолоджуючі ін'єкції.

"Ніколи і не хочу", — хитає головою Каменських.

Настя Каменських не вдається до уколів краси (фото: instagram.com/kamenskux)

Також співачка ніколи не хотіла збільшити собі груди: "Куди ж їх збільшувати?" — сміється Настя.

При цьому співачка зізналася, що хворіла зірковою хворобою.

“Я намагалася кожну секунду себе аналізувати, що людина відчуває. Я свідомо хворіла. Розуміючи, що можу ногою відкрити будь-які двері. Але я поставила перед собою високу планку і цілі", — зізнається NK.

Рвалося плаття на сцені?

100%, ще один раз і каблук відвалився. А взагалі зипер весь час рветься.

Виходила на сцену під градусом?

Звичайно. Але більше я такого не роблю, бо не можу, мені треба контролювати ситуацію. Це було ще коли я в дуеті була, ми були молоді і дурні.

Настя Каменських насолоджується сімейним щастям з Потапом (фото: instagram.com/kamenskux)

Копіювала поведінку артистки або артиста?

Так, коли я була маленька, копіювала Брітні Спірс, Бейонсе.

Також в інтерв'ю Настя похвалилася ще одним своїм талантом — пародії. Як з'ясувалося, Каменських може ефектно пародіювати стиль виконання Брітні Спірс, Шер і Шакіри.

Нагадаємо, що раніше босонога Каменських в короткій сукні захопила натуральною красою під час відпочинку на природі.