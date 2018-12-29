ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.12.2018 - 08:00
Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Каменських добре розбирається в модних тенденціях, тому її вбрання завжди вражає глядачів

Відома українська співачка Настя Каменських, яка представила Україну на червоній доріжці Латиноамериканської музичної премії "Греммі", в інтерв'ю LITE розповіла про те, хто придумує величезну кількість неймовірних образів і костюмів для зйомок, і чи є в української зірки персональний стиліст.

Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи

Фото: В образі єгипетської богині (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди беру учать у розробці нарядів для моїх виходів у світ. Ніколи не вдіну те, що мені чуже за стилем або образом, навіть якщо це супер трендово", - зізналася в інтерв'ю співачка.

Останнім часом для різних шоу, в яких Настя засідає в журі, кліпів і фотозйомок, їй доводиться кардинально змінювати образи. Створюється враження, що фантазія у команди Каменських безмежна.

Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи

Фото: Настя Каменських завжди на хвилі трендів (instagram.com/kamenskux)

"Все завжди починається з моєї ідеї і власних відчуттів в той чи інший період мого життя. Далі в роботу підключаються моя стиліст Іра Лан і просто неймовірно талановита швачка-конструктор Таня Ларіна. Вона ж, до речі, допомагає нам і з конструюванням моделей для Nksport", - підтвердила, що самостійно бере участь у створенні образів і костюмів Настя.

Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи

Фото: Настя Каменських практикує неймовірні трансформації іміджу (instagram.com/kamenskux)

Втім, не тільки ідею може запропонувати талановита виконавиця, вона стверджує, що сама малює ескізи до деяких нарядів.

"Перші моделі для мого бренду NKsport, я робила виключно самостійно, тому що хотіла передати всім нашим покупцям мої відчуття, мою мотивацію, моє натхнення йти до мрії і підкорювати вершини!", - додала Каменських.

Читайте також топ-5 бізнес лайф-хаків від Насті Каменських, п'ятірка дійсно корисних бізнес-порад від популярної співачки.

Крім того, ми нещодавно писали про те, як висловлюється мама Насті Каменських про її стосунки з Потапом, і чи можливо знову возз'єднання дуету.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Оскароносна актриса відсвяткувала Різдво в піжамі від українського бренду "Як дитина": Каменських розплакалася на зустрічі з кумиром дитинства (фото)
Новини України Настя Каменськихстиль
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся