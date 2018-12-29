Настя Каменських зізналася, хто створює їй образи

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Каменських добре розбирається в модних тенденціях, тому її вбрання завжди вражає глядачів

Відома українська співачка Настя Каменських, яка представила Україну на червоній доріжці Латиноамериканської музичної премії "Греммі", в інтерв'ю LITE розповіла про те, хто придумує величезну кількість неймовірних образів і костюмів для зйомок, і чи є в української зірки персональний стиліст.

Фото: В образі єгипетської богині (instagram.com/kamenskux)

"Я завжди беру учать у розробці нарядів для моїх виходів у світ. Ніколи не вдіну те, що мені чуже за стилем або образом, навіть якщо це супер трендово", - зізналася в інтерв'ю співачка.

Останнім часом для різних шоу, в яких Настя засідає в журі, кліпів і фотозйомок, їй доводиться кардинально змінювати образи. Створюється враження, що фантазія у команди Каменських безмежна.

Фото: Настя Каменських завжди на хвилі трендів (instagram.com/kamenskux)

"Все завжди починається з моєї ідеї і власних відчуттів в той чи інший період мого життя. Далі в роботу підключаються моя стиліст Іра Лан і просто неймовірно талановита швачка-конструктор Таня Ларіна. Вона ж, до речі, допомагає нам і з конструюванням моделей для Nksport", - підтвердила, що самостійно бере участь у створенні образів і костюмів Настя.

Фото: Настя Каменських практикує неймовірні трансформації іміджу (instagram.com/kamenskux)

Втім, не тільки ідею може запропонувати талановита виконавиця, вона стверджує, що сама малює ескізи до деяких нарядів.

"Перші моделі для мого бренду NKsport, я робила виключно самостійно, тому що хотіла передати всім нашим покупцям мої відчуття, мою мотивацію, моє натхнення йти до мрії і підкорювати вершини!", - додала Каменських.

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