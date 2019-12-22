Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Аристка в черговий раз вразила епатажним образом

Настя Каменських та ще любителька подражнити і епатувати публіку - співачка нерідко вибирає відверті вбрання для виходу у світ, а також публікує в мережі ну дуже спекотні знімки. Приміром, нещодавно артистка вирішила нагадати фанатам про свій відпочинок з коханим чоловіком Потапом в Мексиці і виклала повністю "голе" фото, на якому продемонструвала свої апетитні форми у всій красі. Для ефірів шоу Х-фактор зірка також вибирає ефектні і відверті вбрання.

У суботу, 21 грудня відбувся фінал 10-го сезону проекту, в якому Настя викликала фурор своїм пікантним луком. Співачка сяяла в прямому сенсі цього слова в мереживному напівпрозорому комбінезоні, прикрашеному блискучими каменями, під яким можна розгледіти чорне боді. Грайливим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вражаючий образ вона доповнила накидкою зі шлейфом, а волосся зібрала у високий хвіст. На знімку Каменських чуттєво підняла руки вгору і грайливо висунула язик.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У підписі до публікації артистка анонсувала фінальний випуск 10-го сезону Х-Фактор і підкреслила, що її улюбленим учасником є Антон Велбой, який виконає авторську пісню в прямому ефірі.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного вбрання Насті і засипали її компліментами. Не втримався і чоловік співачки Потап, який залишив їй сердечка в коментарях.

Яка гарна

Ну вогонь, а не жінка

Ммммм яка лялечка!

Мені подобається ваш еротично спортивний образ,виглядаєте гарно,та модно,вам личить.

Настя ти дуже крута а Вельбоєва пісня взагалі супер

ну просто нереальна

Шикарний образ, краса надзвичайна... а від Полякова заздрісно поглядає

Настя ти супер Ти сексі,ти просто принадність.

Яка красуня Настя. Прям вогонь

Насть ти красуня

Яка краса, пристрасть і жіночність, краща

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських показала як зробити накачані сідниці без целюліту.