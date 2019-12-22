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Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 10:57
Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Аристка в черговий раз вразила епатажним образом

Настя Каменських та ще любителька подражнити і епатувати публіку - співачка нерідко вибирає відверті вбрання для виходу у світ, а також публікує в мережі ну дуже спекотні знімки. Приміром, нещодавно артистка вирішила нагадати фанатам про свій відпочинок з коханим чоловіком Потапом в Мексиці і виклала повністю "голе" фото, на якому продемонструвала свої апетитні форми у всій красі. Для ефірів шоу Х-фактор зірка також вибирає ефектні і відверті вбрання.

У суботу, 21 грудня відбувся фінал 10-го сезону проекту, в якому Настя викликала фурор своїм пікантним луком. Співачка сяяла в прямому сенсі цього слова в мереживному напівпрозорому комбінезоні, прикрашеному блискучими каменями, під яким можна розгледіти чорне боді. Грайливим фото артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вражаючий образ вона доповнила накидкою зі шлейфом, а волосся зібрала у високий хвіст. На знімку Каменських чуттєво підняла руки вгору і грайливо висунула язик.

Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

У підписі до публікації артистка анонсувала фінальний випуск 10-го сезону Х-Фактор і підкреслила, що її улюбленим учасником є Антон Велбой, який виконає авторську пісню в прямому ефірі.

Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від пікантного вбрання Насті і засипали її компліментами. Не втримався і чоловік співачки Потап, який залишив їй сердечка в коментарях.

  • Яка гарна
  • Ну вогонь, а не жінка
  • Ммммм яка лялечка!
  • Мені подобається ваш еротично спортивний образ,виглядаєте гарно,та модно,вам личить.
  • Настя ти дуже крута а Вельбоєва пісня взагалі супер
  • ну просто нереальна
  • Шикарний образ, краса надзвичайна... а від Полякова заздрісно поглядає
  • Настя ти супер Ти сексі,ти просто принадність.
  • Яка красуня Настя. Прям вогонь
  • Насть ти красуня
  • Яка краса, пристрасть і жіночність, краща

Настя Каменських в напівпрозорому вбранні викликала фурор у фіналі шоу Х-фактор

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських показала як зробити накачані сідниці без целюліту.

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