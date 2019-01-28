Настя Каменських з'явилася на вечірці в незвичайній компанії

Шанувальники здивувалися, що в Каменських вистачає часу ще й на таке хобі
Настя Каменских, известная украинская певица, которая совсем недавно вернулась из США, где вместе со своим продюсером Потапом посещала радио- и телеканалы и записывала новые песни, поделилась фото в Instagram, которое сделал еще перед Новым годом. В кадре певица появилась с белой собачкой на руках.
"Только вот очередь подошла к этим потрясающим фото с вечеринки нашей компании #nice2cuparty декабрь 2018", - написала под фото знаменитость.
Кадр с питомцем очаровал поклонников Каменских, которые отметили, что искренние и не наигранные эмоции очень к лицу артистке. Собачка, кстати, тоже получила свою долю комплиментов.
Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Очень красивая собачка"
"Круто"
"Классная фотка с неподдельными эмоциями, без кривляний и фотошопа"
"Прелесть, две красавицы!"
"Классное фото!!!"
"Настюша на фото очень молодо выглядит, Мимишку зацёмкать надо, сябаку такую, холёсюю! :)))"
"Хорошо", - написали поклонники под фото.
Позже певица добавила пару видео и фото с питомцем в сториз, она с мамой выгуливала свою собачку по заснеженной улице и отчаянно замерзшим голосом просилась пойти домой, но песик продолжал резвиться в снегу.
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Читайте также, Настю Каменских раскритиковали за слишком откровенное фото.
Кроме того, певицу и ее продюсера опять заподозрили в близких отношениях - Потап и Настя заинтриговали поклонников ярким совместным селфи в Нью-Йорке.
А еще, Настю Каменских поклонники попросили больше не худеть.
Факты о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)