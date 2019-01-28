Настя Каменських з'явилася на вечірці в незвичайній компанії

Шанувальники здивувалися, що в Каменських вистачає часу ще й на таке хобі

Настя Каменских, известная украинская певица, которая совсем недавно вернулась из США, где вместе со своим продюсером Потапом посещала радио- и телеканалы и записывала новые песни, поделилась фото в Instagram, которое сделал еще перед Новым годом. В кадре певица появилась с белой собачкой на руках.

Фото: Настя Каменских показала своего питомца (instagram.com/kamenskux)

"Только вот очередь подошла к этим потрясающим фото с вечеринки нашей компании #nice2cuparty декабрь 2018", - написала под фото знаменитость.

Кадр с питомцем очаровал поклонников Каменских, которые отметили, что искренние и не наигранные эмоции очень к лицу артистке. Собачка, кстати, тоже получила свою долю комплиментов.

Скриншот: Комментарии к посту Насти Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Очень красивая собачка"

"Круто"

"Классная фотка с неподдельными эмоциями, без кривляний и фотошопа"

"Прелесть, две красавицы!"

"Классное фото!!!"

"Настюша на фото очень молодо выглядит, Мимишку зацёмкать надо, сябаку такую, холёсюю! :)))"

"Хорошо", - написали поклонники под фото.

Позже певица добавила пару видео и фото с питомцем в сториз, она с мамой выгуливала свою собачку по заснеженной улице и отчаянно замерзшим голосом просилась пойти домой, но песик продолжал резвиться в снегу.

Фото: (instagram.com/kamenskux)

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Кроме того, певицу и ее продюсера опять заподозрили в близких отношениях - Потап и Настя заинтриговали поклонников ярким совместным селфи в Нью-Йорке.

А еще, Настю Каменских поклонники попросили больше не худеть.

Факты о Насте Каменских (видео: РБК-Украина)