Настя Каменських показала лаштунки репетицій шоу Голос країни-10

Настя Каменських (фото: 1+1)

Настя зазначила, що вже пройшла весь той шлях, який проходять учасники проекту

Тренер ювілейного сезону вокального шоу «Голос країни» Настя Каменських показала, як проходять репетиції учасників команди NK і Потапа у своєму новому відеоблозі на YouTube.

«Це велике задоволення допомагати людям починати свій творчий шлях, продовжувати його і відкривати нові грані себе. Щоб вийшло класне шоу, іноді учасникам потрібно не просто вкласти сили в номер, але і десь переступити через себе, покинути свою зону комфорту. Як це було - дивіться в моєму відеоблозі», - прокоментувала Каменсикх.

В ході репетиції і роботи з кожним учасником важливо не просто дати професійну технічну підказку, але і підтримати морально. NK, маючи солідний досвід наставника у вокальному шоу, знає, як примусити молодого артиста повірити в себе і налаштувати на гарний виступ.

Номер в ефірі займає всього кілька хвилин, але кожен учасник до нього довго готується. Вони дуже хвилюються, і кожного треба підтримати. Я вже пройшла весь цей шлях, тому знаю, які слова підібрати, як мотивувати і налаштувати на потрібну хвилю кожного виконавця. «Голос країни» - неймовірний проект, який дає багато можливостей. Я вірю і знаю, що кожен учасник нашої команди, навіть той, хто покинув шоу, успішно продовжить свій творчий шлях», - додала співачка.

Команда Насті Каменських і Потапа поєднала в собі безцінний досвід Насті Каменських, яка завоювала не тільки безліч нагород в Україні, а й підкорює своєю творчістю Латинську Америку, і професійний погляд успішного продюсера і хітмейкера Олексія Потапенка: «Наша тренерська команда крута тим, що я можу передати свій досвід роботи як на українському ринку, так і в Латинській Америці, США, Канаді та інших країнах. А Олексій, в свою чергу, - як досвідчений продюсер і хітмейкер».

Каменських і Потап були не готові втратити ще одну учасницю, яка вразила своїм виступом, тому вперше в історії шоу запропонували двом вокалістам об'єднатися в дует. Таким чином, вони подарували шанс продовжити участь у шоу ще одній учасниці: в прямих ефірах виступлять Ерлан Байбазаров, Анастасія Картвелішвілі, Юлія Коровко і дует Катерина Степура та Максим Перепелиця.