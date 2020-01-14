Настя Каменських похвалилася запальною колаборацією з кубинцем Jacob Forever

Новинка від NK і Jacob Forever вийде вже зовсім скоро
Настя Каменських, яка першою серед українських зірок підкорила Латинську Америку та потрапила до авторитетного чарту Billboard, записала спільний трек з одним із найбільш успішних виконавців регетону у світі, кубинським співаком Джейкобом Форевером (Jacob Forever), та молодим домініканським виконавцем Джесі Франком (Jessy Frank).
Результатом співпраці виконавців трьох різних культур став сингл «Miami», який артисти присвятили «усім, хто любить подорожувати і пляжний відпочинок». Така мультикультурна колаборація не залишилась без уваги й латиноамериканських ЗМІ, які вже добре знайомі з творчістю української поп-діви та полюбили її. Офіційний реліз треку відбудеться 24 січня 2020 року.
Jacob Forever, NK, Джессі Frank
Своєю творчістю NK відкриває Україну світу. Свій трек «Elefante», в якому латинські ритми поєднали з українською сопілкою, вона презентувала в Мексиці, куди її запросили після фурору треку «Peligroso». Зараз «Elefante» підкорює радіо США, Канади і Мексики SiriusXM Venus. Крім того, пісня звучить на борту літаків американських авіаліній JetBlue і на популярному радіо iHeart.
Варто зазначити, що кліп на пісню всього за 8 тижнів набрав більше 20 мільйонів переглядів. А дебютний англо-іспаномовний трек NK «Peligroso», очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV та привернув увагу популярного пуерториканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спілний ремікс на «Peligroso».
Нагадаємо, спокуслива Настя Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні на відпочинку в Мексиці.