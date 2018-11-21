Настя Каменських буде приборкувати крокодилів на сцені

Фото: Настя Каменських (прес-служба)

Співачка обіцяє показати яскравий номер на премії M1 Music Awards

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним ім'ям NK, обіцяє вразити своїм номером для церемонії вручення премій М1 Music Awards. Артистка готує його разом з українським режисером Германом Неновим, відомим створенням масштабних і вражаючих шоу - наприклад, "Королева ночі" Олі Полякової.

Після приголомшуючого успіху хіта Peligroso, який став номером 1 в зарубіжному чарті Music Choice, NK Настю Каменських запросили представляти Україну на головній латиноамериканської премії - Latin Grammy. Надихнувшись виступами і спілкуванням з світовими артистами, багаторазовими володарями Греммі, співачка повернулася в Україну і відразу приступила до підготовки номера.

"Наша головна мета — передати філософію життя і творчості Насті, як артиста-космополіта і мультикультурної особистості, — розповідає про постановку Герман. — Це номер-подорож, він про те, що саме музика об'єднує людей і стирає межі. Він про те, що немає меж, немає меж і перешкод. Світ може бути у твоїх ніг!"

Фото: Герман Ненов (прес-служба)

Саме історія Каменських, яка народилася в Києві, провела дитинство в Італії, вивчила 5 мов, а сьогодні подорожує і виступає по всьому світу з гастролями, і надихнула режисера на таку видовищну і місцями небезпечну постановку. Композиція, на яку готується номер, також буде на різних мовах — саме всі ці фактори Герман взяв в основу номера.



Одним з найбільш інтригуючих моментів номера буде те, що співачці доведеться приборкати крокодилів. В яких саме обставинах, режисер поки не розповідає. Це, а також інші яскраві моменти номера, стануть захоплюючим сюрпризом для глядачів.



Фото: Настя Каменських (прес-служба)

“Герман — великий професіонал своєї справи. Мені подобається його підхід до створення номера: він дивиться в глибину мене як артиста, використовує спецефекти, які не дають глядачеві нудьгувати, і використовує це в номері. Адже я живу і творю для того, щоб надихати людей мріяти, розвиватися та завойовувати світ. Про це і буде наш номер. Я з нетерпінням чекаю дня, коли його побачать глядачі. Я в ньому така, як і в житті: відкрита до світу, нових вражень, подорожей та вивчення нових горизонтів", - поділилася Каменських.

Фото: Настя Каменських (прес-служба)

Нагадаємо, Настю Каменських помітили в обіймах відомого співака. Виконавиця, яка нещодавно вирушила на вручення премії Latin Grammy 2018 в Лас-Вегас, США, з'явилася на знімку з відомим пуерторіканського співаком Осуной (Ozuna).

До цього Каменських приголомшила шанувальників яскравим вбранням.

До речі, Настя Каменських стала номінанткою музичної премії M1 Music Awards 2018 в декількох категоріях, включаючи "Співачку року".

Відео: РБК-Україна