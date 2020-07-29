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Настя Каменських в бікіні показала своїх гарячих шоу-герлз і спокусила фото в одному халаті

Середа 29 липня 2020 13:47
Настя Каменських в бікіні показала своїх гарячих шоу-герлз і спокусила фото в одному халаті
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка відпочиває і працює в Туреччині

Настя Каменських покинула спекотний Київ і відправилася в жарку Туреччину, де поєднує відпочинок і виступи, за якими встигла скучити під час карантину. Вона співає на концертних майданчиках фешенебельних готелів та постійно змінює локації. Пляжний відпочинок - відмінний привід зробити безліч фото в купальнику, що Настя і зробила, залучивши до цього заняття танцівниць зі свого шоу-балету.

Так, Настя в чорному бікіні розташувалася в центрі, а по обидві сторони від неї позують стрункі шоу-герлз.

"Дівчата хочуть трохи сонця і розслабитися", - підписала кадр співачка, спровокувавши шанувальників на шквал компліментів.

Настя Каменських позувала в купальнику разом зі своїм шоу-балетом (фото: instagram.com/kamenskux)

Гаряча пантера: Настя Каменських "хижому" бікіні засвітила апетитні форми

  • Ну що за красуні
  • Супер красуні, бомба
  • Нереальна
  • Богині
  • Шикарні
  • Найкраща!
  • Красоточки з шикарними фігурками
  • Чудові
  • Найкрасивіші дівчата
  • Красуні пекучі, пристрасні!

Скріншот коментарів

Також Настя опублікувала фото з готельного номера, на якому позує в халаті і з рушником на голові Вона сидить за невеликим столиком, на якому стоїть фруктова тарілка.

"Ранок - найважливіший час. Від того, як ми проведемо його, залежить весь наш день. Спробуйте провести його в повній тиші, без гаджетів, а просто ви і ваші думки. Прислухайтеся до того, що думаєте і уявіть, яким класним буде ваш день. І є велика ймовірність, що він саме таким і буде!" - підписала вона ранковий кадр.

Настя Каменських в бікіні показала своїх гарячих шоу-герлз і спокусила фото в одному халаті

Настя Каменських показала фото в халаті з номера готелю (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в смугастому бікіні похвалилася стрункою фігурою.

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