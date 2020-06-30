Настрій на весь день: Настя Каменських завела фанів запальним ранковим танцем

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка запропонувала відмінний спосіб підняти настрій і витратити зайві калорії

Настя Каменських днями вразила шанувальників зізнанням про те, що за два роки до весілля в Києві вони з Потапом вже одружилися в Лас-Вегасі. Співачка вирішила нарешті розповісти про важливу подію в їхньому житті і навіть показала фото з весільної церемонії. А в свіжій публікації в своєму Instagram артистка розкрила, що допомагає їй зарядитися гарним настроєм, а заодно і підтримувати форму.

Настя опублікувала відеоролик, в якому танцює під бадьору музику. На виконавиці джинсові шорти і біла футболка з зображенням тигра, волосся вона залишила розпущеним, а на обличчя нанесла легкий макіяж.

Настя Каменських завела мережа бадьорим ранковим танцем (фото: instagram.com/kamenskux)

"Танці вранці під бадьору музику - це те, що дарує класний настрій на весь день. І ще це відмінне кардіо!" - поділилася Каменських.

Фолловери поспішили прокоментувати нову публікацію улюбленої артистки.

Що за шортики?

Мрійниця в тренді!

Красива і прикольна)))

Класно, танці вранці дуже заряджають

Дуже красива

Це шорти або спідниця? Просто дуже незвично

Класна

навіщо постійно у всіх відео висовувати язик?

Ви красуня

Настя, трохи далі і буде огнее вогонь

Шикарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала архівні фото секретного весілля з Потапом в США.

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Автор: Lite