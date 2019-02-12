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Справжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.02.2019 - 22:29

Відео: YouTube / Vanessa Paradis Kiev Les Victoires de la musique 2019

Відома французька актриса і співачка Ванесса Параді на церемонії вручення музичної премії Victoires de la musique виконала свою пісню про Київ. Композиція увійшла до її нового альбому Les Sources ("Джерела").

На відео-хостингу YouTube ролик був опублікований 8 лютого, і за чотири дні його переглянули понад 21 тисячі разів.

У прес-службі посольства України у Франції відзначили, що пісня Ванесси Параді про Київ стала справжнім хітом.

Справжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережу

Фото: скріншот

У цій ліричній композиції Ванесса ділиться з меломанами своїми враженнями та спогадами про візит в українську столицю в 2016 році для участі у зйомках фільму литовського режисера Шарунаса Бартаса "Іній".

Авторство пісні належить самій Параді.

Справжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережуСправжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережуФото: скріншот

Нагадаємо, що в пісні є такі слова про київ:

"Київський сніг

Небо в палаючих поцілунках

Так чи далеко до завтра?

Губи Києва

Ще зберегли смак

Цього м'якого місяця

Так чи далеко до твоїх рук?

Все пролетить

Вчіться зберігати мрії

До темряви

Щоб ми зустрілися в Києві"

Справжній хіт: чуттєва пісня Ванесси Параді про Київ підкорила мережуФото: скріншот

Як повідомлялося раніше, 45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж.

Також ми писали про те, що стали відомі подробиці про фільм "Іній" з Ванессою Параді.

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Новини України КиївпевецВанесса Паради
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