Справжні королеви: Оля Полякова та MARUV помірялися довгими ніжками

Співачки з'явилися разом на концерті в Харкові
Оля Полякова вирішила оригінальним чином подякувати Харкову за теплий прийом. Українська Королева ночі поділилася з багатотисячною армією шанувальників яскравим і вельми ефектним фото на своїй instagram-сторінці. Співачка позує в оточенні свого гьорлз-бенду. При цьому всі дівчата на фото також позують в супер яскравих нарядах.
Зазначимо, що 22 травня на стадіоні "Металіст" у Харкові пройшов масштабний концерт з запрошеними гостями, серед яких Оля Полякова, Марув, Гайтана...
Співачка показала декілька відео в розділі сторіз, а також і фінальне фото: "Харків це було круто!" – підписала знімок Полякова.
Ефектна Оля Полякова зі своїм гьорлз-бендом (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Шанувальники Полякової також поспішили залишити відгук під її знімків. Багато були присутні на концерті і зазначили, що виступ їхньої улюблениці було не менш крутим.
До речі, MARUV в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці також поділилася спільним фото з Поляковою Обидві виконавиці позують у відвертих сценічних костюмах. На Анні Корсун "традиційне" чорної боді. На Поляковій – червоний боді-корсет і золота корона.
"Якщо б ми були дуетом, то він би називався NOGI", - з гумором підписала "довгоногі" фото MARUV.
MARUV і Оля Полякова (фото: instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, раніше MARUV епатувала новим образом. Скандальна співачка з'явилася на публіці в латексних велосипедках і "човниках" з шкарпетками.
Раніше MARUV побувала в Монако, де відвідала казино і навіть пішла з виграшем, а також показала апетитні форми в купальнику з трендовим принтом.