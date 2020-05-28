Справжнє задоволення: Маша Єфросиніна зізналася, без чого не уявляє своє життя

Ведуча дуже боїться, що лікарі заборонять їй пити каву - адже вона її обожнює
Маша Єфросиніна не нудьгує на карантині - нещодавно знаменитість зважилася на зміни і змінила зачіску. обрізавши чубок. Крім того, днями ведучій виповнився 41 рік і вона відсвяткувала день народження в теплому сімейному колі - з чоловіком Тимуром Хромаєвим, дочкою Наною і синочком Олександром. Вона із задоволенням ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя і цікавими зізнаннями. Так, у новій публікації в Instagram артистка розповіла, без чого не уявляє своє життя.
Маша поділилася затишним ранковим фото, на якому вона зображена на кухні з чашкою кави в руках. На ведучій зручний і стильний домашній одяг - блакитні штани і смугаста кофта. По всій кімнаті розставлені вази з квітами - ймовірно, залишилися після дня народження зірки.
Єфросиніна поділилася, що не представляє ранок та й взагалі своє життя без кави, тому що цей напій приносить їй справжнє задоволення.
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)
"Кожен раз, коли я роблю чек ап ( обстеження) шлунково-кишкового тракту, я боюся, що мій лікар заборонить мені каву:)) Ось пігулок, лікувань всяких не боюся, а що почую слова: «Маша, зав'язуйте з кавою» прям жах наводять. Не знаю, чи є серед вас той, хто прочитав про користь/шкоду кави стільки, скільки я, але якщо є, то впевнена, що ваша статистика приблизно близька до моєї: про користь напою пишуть рівно стільки ж, скільки і про шкоду - причому всі джерела страшно авторитетні", - пише ведуча.
Маша також детально розписала свою позицію і правила вживання цього напою.
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"Тому ось вам моя позиція щодо кави:
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1. Кава - це моє СПРАВЖНЄ задоволення. Мій ранок - це запах кави і сонних дітей! Позбавити мене цього, типу, щоб я стала здоровішою - значить загнати мене в лютий стрес, який погубить мене раніше, ніж кава.
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2. Шмурдяк у саше або три в одному не пропонувати!! Тільки якісні зерна, або фільтр!
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3. Не більше двох чашок в день. До обіду!
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4. Ніякого молока і цукру!
5. Вранці пити тільки через 20-30 хв. після склянки теплої води з медом", - зазначила артистка.
Багато шанувальників зізналися, що добре розуміють теледіву, адже у них все точно так само.
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Автор: Марина Настевіч