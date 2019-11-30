Справжній скарб: Тіна Кароль позбавила шанувальників дару мови магнетичним фото

Тіна Кароль щодня радує мільйонну армію прихильників в Instagram новими знімками в різних образах (від пікантних до підкреслено елегантних і вишуканих). Вона звикла ділитися кадрами з професійних фотосетів в соцмережі і збирати тисячі лаків і сотні коментарів, адже кожен з них викликає непідробний інтерес у її аудиторії. Прихильники хочуть знати про життя кумира буквально все, тому поп-діва намагається з ними ділитися новинами. Наприклад, нещодавно вона відверто розповіла про сина Веніаміна і пояснила, чому відправила хлопчика вчитися в Лондон. Тепер же Тіна опублікувала захоплююче портретне фото, яке тут же почали обговорювати фани.

На фотокартці артистка з'явилася в чуттєвому образі. Крупним планом в об'єктив фотографа потрапило обличчя зірки. Макіяж співачки був з традиционым акцентом на фірмові червоні губи.

Бузково-рожеві атласні смокі з легким перламутровим ефектом надавали виразності погляду, адже саме цей відтінок допомагає виділити райдужну оболонку ока.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

З прикрас - досить велика каблучка з розсипом білих і чорних дорогоцінних каменів і такі ж сережки з комплекту. Манікюр в акуратних нюдовых природніх тонах.

Шанувальники залишилися в захваті від образу своєї улюблениці. Вони повідомили Тіні в коментарях, що не змогли встояти перед глибиною її погляду.

Ось справжній скарб!

Тіна! Сонечко! Ти незрівнянна жінка! Сподіваюся, ти щаслива.

Ти така красива, просто бомба!

Ти супер

Сліпуча

Дуже красиво і сексуально

Незвичайна

Наймовірно красива і мила!

Ніжність

Загадкова леді

Яка кокетка

Ось це колір очей. Можна я в них потону?

Який погляд

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Тіна Кароль поділилася ефектними кадрами з різдвяної фотосесії.