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"Справжня": Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої "горохи"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 13:31
"Справжня": Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої "горохи"
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка разом з друзями відпочиває на Лазуровому березі

Слава Камінська з групи НеАнгели, незважаючи на складне розставання з чоловіком Едгаром Камінським, намагається брати від літа по повній і весело проводити час. Зараз артистка, яка нещодавно вразила шанувальників розміром своєї зарплати, відпочиває на Лазуровому узбережжі Франції разом з друзями. Вона із задоволенням ділиться в мережі яскравими фото і відеомоментами своєї відпустки, нерідко супроводжуючи їх жартівливими коментарями.

Слава опублікувала кілька фото в компанії подруг, на яких позувала в ефектному чорному костюмі в горошок. Незвичайний наряд складається з топа з оголеними плечима і довгої спідниці з високим розрізом спереду. Зазначимо, що кадри були зроблені в Каннах і околицях цього курортного міста.

&quot;Справжня&quot;: Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої &quot;горохи&quot;&quot;Справжня&quot;: Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої &quot;горохи&quot;

Фото: Слава Камінська з друзями (instagram.com/babaslavka)

Пізніше співачка виклала ще одне фото, на якому розсекретила дизайнера свого ефектного лука. До речі, на ньому Камінська зображена без макіяжу і з трохи сумним виразом обличчя.

"Мої горохи", - підписала публікацію знаменитість.

&quot;Справжня&quot;: Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої &quot;горохи&quot;

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Підписники відразу ж відзначили, що на цьому знімку Слава виглядає дуже справжньою, і залишили безліч компліментів її вбранню і природній красі.

  • Як тобі гарно
  • Яка ти гарна без макіяжу. Чарівна
  • Чарівна
  • Справжня
  • Хороші горохи ))
  • Така популярна!!! ТИ СУПЕР!!!
  • Дуже мила

&quot;Справжня&quot;: Слава з НеАнгелів без макіяжу показала свої &quot;горохи&quot;

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська показала, як готується до холодів. Співачка приміряла кілька розкішних шуб і попросила фанатів допомогти їй вибрати кращу. Втім, у результаті вона отримала чимало негативних коментарів - артистку засудили за носіння натурального хутра.

До речі, Слава Камінська з НеАнгелів засвітилася на обкладинці відомого журналу. Співачка зображена в стильному вбранні з ефектним шкіряним корсетом.

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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