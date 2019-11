"Справжня принцеса": переможниця Холостяк 9 заворожила жіночним образом у Парижі

Екс-Холостяк 9 сезону Микита Добринін і його обраниця Даша Квіткова - рідкісний приклад пари, яка дійсно знайшла на проекті свою любов і змогла зберегти її після його закінчення. Закохані регулярно розчулюють шанувальників справжньою ідилією в соцмережах - вони разом живуть, подорожують і навіть займаються спортом. Втім, іноді між ними киплять справжні пристрасті - як зізналися молоді люди, вони обидва дуже ревниві. Зараз Даша почала займатися організацією фото-турів для дівчат за кордоном і поїхала в чергову поїздку - на цей раз в Париж.

На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася яскравими і ефектними кадрами на тлі Ейфелевої вежі. Для зйомки Квіткова вибрала дуже ніжний і жіночний наряд - вона позувала в мереживній білій сукні-міді, яку доповнила пояском на талії і чорними ботильйонами.

"Once upon a time in Paris. За шкалою від 1 до 10 наскільки оцінюємо наряд?" - прокоментувала Даша.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Звичайно ж, вона тут же отримала безліч десяток в коментарях, а також компліментів своєму образу.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Не залишився осторонь і коханий дівчини, який в ці тури з нею не їздить.

"Сумую", - зізнався Микита Добринін.

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Справжня принцеса

Неймовірно

100. Це ідеально

Дуже гарне плаття

Як гарно, просто неймовірно, наряд-100000/10

Плаття просто 10!!!

Вау, на всі 10,тобі дуже личить такі жіночні сукні

Плаття шикарне

Кайфовая

Дуже красиво

10 ти нейймовірна

Яке чудове плаття!!!!

Дуже гарні фото

Шикарне плаття

Бозєєєє. Ця сукня просто неперевершена,я в житті ще не бачила сукню,щоб настільки мені подобалась!!! Я її фасоном шила свою власну весільну сукню

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

