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"Справжня я": напівоголена Леся Нікітюк схвилювала ефектним осіннім фото

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Ведуча позувала топлес серед полів

Любителька пожартувати Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх шанувальників цікавими публікаціями. Приміром, весела телеведуча показала, як виглядає її "ранок з коханим", при цьому роль коханого виконав улюблений пес дівчини Рафік. Однак новий кадр в Instagram артистки не на жарт схвилював підписників, адже він вийшов дуже відвертим.

На атмосферному осінньому знімку Леся зображена в полі. При цьому на ведучій - лише чорні трусики! Втім, оголені груди вона все ж прикрила - надітим на одну руку пальто в бежевих тонах. Завершують ефектний кадр розсипане по плечах волосся і красивий макіяж. У правій руці Нікітюк тримає колосок і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Справжня я", - написала телезірка англійською мовою, додавши хештег #осіньЛеся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Розбурхані підписники поспішили залишити свої відгуки, буквально скупавши Нікітюк у компліментах.

  • Ось і осінь. Леся накинула польтишко.
  • Вогонь Леся
  • Ммм яка гарнюня!!! Так ти мавка лісна!!!!
  • Ого,Леся!!!
  • Ух-ти яка красуня
  • Леся, неймовірна краса, будьте завжди такою прекрасною і милою))))
  • Стихійне фото, дуже пасує такий спосіб
  • Супер, ти красуня
  • Дуже красива
  • Спочатку мені здалося, що це Дженніфер Еністон. Але потім роздивилася, що це гаряча Леся
  • Золотоволоска
  • Вау, справжня сучасна Мавка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому співачка позувала в... туалеті.

Раніше Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча розбурхала мережу пікантним селфи.

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