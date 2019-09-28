"Справжня я": напівоголена Леся Нікітюк схвилювала ефектним осіннім фото

Любителька пожартувати Леся Нікітюк останнім часом балувала своїх шанувальників цікавими публікаціями. Приміром, весела телеведуча показала, як виглядає її "ранок з коханим", при цьому роль коханого виконав улюблений пес дівчини Рафік. Однак новий кадр в Instagram артистки не на жарт схвилював підписників, адже він вийшов дуже відвертим.

На атмосферному осінньому знімку Леся зображена в полі. При цьому на ведучій - лише чорні трусики! Втім, оголені груди вона все ж прикрила - надітим на одну руку пальто в бежевих тонах. Завершують ефектний кадр розсипане по плечах волосся і красивий макіяж. У правій руці Нікітюк тримає колосок і пронизливо дивиться в об'єктив.

"Справжня я", - написала телезірка англійською мовою, додавши хештег #осіньЛеся.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Розбурхані підписники поспішили залишити свої відгуки, буквально скупавши Нікітюк у компліментах.

Ось і осінь. Леся накинула польтишко.

Вогонь Леся

Ммм яка гарнюня!!! Так ти мавка лісна!!!!

Ого,Леся!!!

Ух-ти яка красуня

Леся, неймовірна краса, будьте завжди такою прекрасною і милою))))

Стихійне фото, дуже пасує такий спосіб

Супер, ти красуня

Дуже красива

Спочатку мені здалося, що це Дженніфер Еністон. Але потім роздивилася, що це гаряча Леся

Золотоволоска

Вау, справжня сучасна Мавка

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, Леся Нікітюк показала свій "образ дня", при цьому співачка позувала в... туалеті.

Раніше Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча розбурхала мережу пікантним селфи.