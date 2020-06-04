Справжня Мадонна: вагітна Джамала в ніжному образі розповіла про свою мрію

Шанувальники співачки прийшли в захват від неймовірно жіночних кадрів
Співачка Джамала, яка скоро стане мамою вдруге, на карантині була дуже активною - вона влаштовувала онлайн-виступи і прямі ефіри і розповідала шанувальникам про своє життя. Крім того, артистка регулярно влаштовувала домашні фотосети в ефектних образах, доводячи, що вагітна жінка - це дуже красиво. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала нову серію кадрів в неймовірно ніжному луці.
Джамала позувала в довгій сукні пудрового відтінку з широкими рукавами, запахом під грудьми і багатошаровим подолом. Артистка знімалася без взуття і з нюдовим макіяжем на обличчі - в цілому образ вийшов дуже жіночний, а вбрання підкреслило вже великий животик знаменитості.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
У підписі до фото співачка розповіла, про що вона мріє.
"Мріяти не шкідливо, шкідливо не мріяти! Мрію про справжнє літо, про подорожі, про те, що скоро всі будуть здорові і поїдуть на море", - поділилася Джамала.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери прийшли в захват від таких зворушливих фото і засипали артистку теплими відгуками, порівнявши її з Мадонною.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала захопила ніжним образом в "квітковому" вбранні і розповіла, що допомагає їй залишатися на позитиві, коли навалюються проблеми.
Автор: Марина Настевіч