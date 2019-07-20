Справжня краса! Осадча заінтригувала фото з всесвітньо відомою легендою кіно

Катя Осадча провела насичений тиждень в Одесі – телеведуча встигла відвідати прем'єру міжнародного кінофестивалю, поніжитися на пляжі з сином Іваном, а також зробити ряд інтерв'ю з зірковими гостями заходу. Так, теледіва вдалося зустрітися із зіркою світового кінематографу, легендарною акторкою Катирн Деньов, яка також прибула в Південну Пальміру. Відповідні фото з'явилися в Instagram української ведучої, а також на сторінці програми "Світське життя".

Для зустрічі з легендою Катя вибрала образ від Karen Millen. На віддала перевагу лаконічним чорним укороченим брюкам по фігурі і оригінальній блузці біло-жовтого кольору та оригінального крою. Свій лук вона доповнила лимонним капелюшком і чорними класичними босоніжками на тонкому ремінці.

Французька зірка віддала перевагу більш лаконічному і класичному образу – чорне легке пальто-плащь і плаття з квітковим принтом довжини міді.

Фото: Катя Осадча і атирн Деньов (instagram.com/kosadcha)

"Відпочили, годину попрацювати. Катрін Деньоф - почесна гостя десятого ювілейного Одеського кінофестівалю. Про відношення до нагород, червоні хідники та можливість вийти з дому без макіяжу", - анонсувала Катя свіже інтерв'ю.

Шанувальники тут же написали чимало компліментів двом прекрасним зіркам на фото і захоплювалися їх квітучим зовнішнім виглядом.

"Ваша робота, як в ідпочинок! Цікава!", "Яка ж Катрін красуня!", "Обидві Катрін красуні", "Катя, ти прекрасна", "Вау! Які жінки!", "Катрін Деньов як завжди бездоганно гарна!", "Справжня краса!", "Клас! Молодці", - зазначали коментатори під знімком.

Скріншот коментарів

До речі, в сторіз Катя показала свій одеський образ в деталях, дозволивши прихильникам розглянути фрагменти її вбрання для світського виходу.

Фото instagram.com/kosadcha/ instagram.com/svitsketv

Нагадаємо, що Катя Осадча засвітила струнку фігуру в купальнику на пляжі в Одесі.

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