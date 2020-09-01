Справжня Барбі: Леся Нікітюк в лимонному платті підкорила грацією на сонячних фото

Леся Нікітюк цим влітку чимало часу провела у рідному Хмельницькому – в заміському будинку у батьків, в квітучому саду вона влаштувала не один фотосет. Так, останні дні серпня ведуча також вирішила скоротати в батьківському домі, а компанію їй склали улюблені племінниці, одна з яких школярка, і її вірний друг Рафік. Леді Ле попрощалася з літом оригінальним способом – вона влаштувала ефектний фотосет в саду.

Ведуча вбралася в витончене плаття-міді лимонного кольору на тонких бретелях, яке ідеально сіло по фігурі. Вона доповнила образ оригінальної ланцюгом-намистом і акуратним тонким браслетом.

"Ну все... Привіт, осінь, ось і Літо пройшло. Хоча, як мені вчора написала одна жіночка яка виховує 3х котів.. і 2 гортензії:

- Вам зіркам за*ігу, що Літо минуло, ви і восени кудись рвоне

P. S. Дорогі дітки, вам гарного навчального року! Вчіться добре і лайкайте тьотю Лесю. Школа швидко закінчиться, і знов настане ЛЄТО", - запевнила Леся школярів.

Шанувальники моментально оцінили літній образ ведучої та запевнили, що жовтий колір їй дуже личить. До речі, крім Лесі, зіркою фотосесії став і Рафік, який "спокусився" на ароматну кукурудзу.

Барбі

Плаття шикарне

Дуже файний цибулю

Леся Іванівна, вам дуже гарно у жовтому кольорі

Красуня

Красиве плаття

Леся як завжди утонченна і красива

Гарнюня

Симпатюля

Яка гарна лялька

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в топі і спортивних штанях позувала в несподіваних локаціях.