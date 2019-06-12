Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьми

Новоспечений чоловік весело провів час з сином та донькою
Потап, який нещодавно відгуляв пышне весілля зі своєю коханою Настею Каменських і встиг насолодитися "медовим місяцем" у Турції, вже повернувся в Україну і взявся до роботи. Втім, він продовжує радувати фанатів милими повсякденними знімками з новоспеченою дружиною - наприклад, показує співачку в басейні або ж їх спільне тренування. Проте продюсер проводить час і без обраниці - так, на своїй сторінці в Instagram він показав, як розважається з дітьми.
Судячи з усього, вони прийшли до нього на роботу. На фото Потап відображений в компанії свого 10-річного сина Андрія від попереднього шлюбу з Іриною Горовою, а також донькою Ірини Наталею, яку він виховував з раннього дитинства. Всі вони виглядають щасливими, а ось Каменських з ними явно не було.
"Зустрів на роботі", - прокоментував артист.
Шанувальники оцінили веселі фото Потапа і залишили свої відгуки.
Нагадаємо, до цього Потап забавно "потролив" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських вирішила похвалитися новими подарунками від шанувальників.
А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Каменських приготувала потапу домашні котлетки.
До речі, Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.