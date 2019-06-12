Без Насті: Потап показав, як розважається з дітьми

Потап, який нещодавно відгуляв пышне весілля зі своєю коханою Настею Каменських і встиг насолодитися "медовим місяцем" у Турції, вже повернувся в Україну і взявся до роботи. Втім, він продовжує радувати фанатів милими повсякденними знімками з новоспеченою дружиною - наприклад, показує співачку в басейні або ж їх спільне тренування. Проте продюсер проводить час і без обраниці - так, на своїй сторінці в Instagram він показав, як розважається з дітьми.

Судячи з усього, вони прийшли до нього на роботу. На фото Потап відображений в компанії свого 10-річного сина Андрія від попереднього шлюбу з Іриною Горовою, а також донькою Ірини Наталею, яку він виховував з раннього дитинства. Всі вони виглядають щасливими, а ось Каменських з ними явно не було.

"Зустрів на роботі", - прокоментував артист.

Шанувальники оцінили веселі фото Потапа і залишили свої відгуки.

"Класно :-)"

"Син-копиенная Мама"

"Ух ти пухти клас"

"Ха, кумедний кадр, Позитив сигарету в роті тримає, а Надина рука палаючу сірник йому простягає, щоб він прикурив"

"Агонь"

Нагадаємо, до цього Потап забавно "потролив" заспану Настю Каменських за помилки в англійській. Цікаво, що тоді пара також збиралася на тренування. Тільки перед заняттями Каменських вирішила похвалитися новими подарунками від шанувальників.

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Каменських приготувала потапу домашні котлетки.

До речі, Потап розповів, як син відреагував на його весілля з Настею Каменських.