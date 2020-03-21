Настав час: Слава з НеАнгелів розкрила правду про пластичні операції

Слава Камінська нещодавно спантеличила шанувальників відео з операційної, на якому засинає під наркозом. Зірка вирішила не розкривати всі карти і дати шанувальникам їжу для роздумів і подумати, на які зміни вона зважилася. Пізніше артистка проговорилася, що зробила ліпосакцію, а зараз вирішила поділитися подробицями процедури.

"Ось, нарешті, настав той час. Інформація, яку деякі продають за гроші, але я розповім просто так .Тема, яку, як мені здається, не перестануть обговорювати ніколи. І, на думку "очевидців", вона таки не зовсім розкрита. Мої пластичні операції. Розповім сама, поки ви там не придумали свою альтернативну правду. Хоча .... пізно. Я ні в якому разі не пропагую, просто ділюся інфою", - пояснила співачка.

Слава зважилася на видалення так званих "жирових пасток" - це місця на тілі, де скупчуються найстійкіші жирові відкладення, які практично неможливо прибрати самостійно за допомогою дієт і спорту.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Як стало відомо з достовірних джерел, деякий жир витягти з тіла за допомогою спортзалу (при певній, комфортній мені вазі) НЕМОЖЛИВО! Тому, моїми Чіп і Дейл (і навіть Гаечкой) стала ліпосакція. Ви запитаєте навіщо? Щоб було менше жиру в важкодоступних місцях. Начебто, тоому її і роблять. Жирові пастки виявилися немаленькими. Я прям дуже здивувалася, оскільки завжди вважала себе худою. Була б я борсуком, жир можна було б законсервувати в банку. Але немає. Банки немає", - з притаманним їй почуттям гумору прокоментувала зірка.

Слава зазначила, що ліпосакція – не панацея і для підтримки ефекту необхідно вести здоровий і активний спосіб життя. Вона також з гумором запевнила, що ніяких інших хірургічних втручань поки не планує.



⠀Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Доктор знайшла жиру більш корисне застосування: повернула його в мене назад, тільки в те місце, де його якраз не вистачало. Здається, це називається "ліпофілінг". Але важливо знати: це не чарівна таблетка, яка зробить тіло красивим назавжди. Без ПП і тренувань ефекту вистачить на пару місяців. Тому, тренування розписані на два місяці вперед, і відмовок більше не залишилося. Крім карантину, звичайно. Цицьки "доношую старі". Втім, як і ніс. Нових імплантатів не намічається. Мене все влаштовує, навіть більше ніж, ось вже 13 років!" - запевнила Слава.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська замилувала мережу ніжними фото з мамою-красунею Тамарою. Разом вони прикрасили сторінки журналу.