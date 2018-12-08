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"Насолода для вух": учасник "Океану Ельзи" презентував новий проект

Lite » Зірки 08.12.2018 - 12:38

Відео: YouTube/MADE /official/

Бас-гітарист мегапопулярного українського рок-колективу "Океан Ельзи" і фронтмен супергрупи MARU Денис Дудко створив новий музичний проект.

Цього разу український мультиінструменталіст представив колаборацію з відомим французьким музикантом Марко Камарасом. Дует під назвою MADE вже презентував перший трек, який отримав назву "Don't Break Me Down".

Новий проект Дудка створює музику в стилі електро-поп. Ролі розподілені в групі просто: Денис грає на синтезаторах і бас-гітарі, а Марко відповідає за вокал.

Меломанам, до слова, сподобалася дебютна робота MADE. Багато хто каже, що цей трек - "насолода для вух".

Додамо, що першу фотосесію для бенду провів у Парижі культовий аргентинський фотограф Луізо Вега.

 

MADE (фото: прес-служба проекту)

Нагадаємо, що український співак DONTSOV представив нову композицію "Половина". З цим треком співак артист з Донецька буде брати участь в Національному відборі на пісенний конурс Євробачення 2019.

Раніше ми писали про те, що Тіна Кароль вразила кліпом на нову пісню.

Відео: РБК-Україна

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