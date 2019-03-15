Насолода: чуттєва Тіна Кароль спокусила відвертим декольте

Співачка зачарувала шанувальників звабливим луком

Украинская поп-дива Тина Кроль регулярно радует поклонников свежими снимками, на которых позирует в умопомрачительных нарядах. Ее фото становятся все более чувственными, а образы – откровенными, сводя сеть с ума. Так, она произвела фурор появлением в черном прозрачном платье от одного из своих любимых украинских брендов Artem Klimchuk. Но новый кадр в Instagram, на котором Тина запечатлена в пикантном образе с экстремальным декольте, и вовсе сразил ее поклонников наповал.

Артистка снова выбрала наряд от Artem Klimchuk – на фото видна лишь верхняя корсетная часть с лифом, украшенного камнями с игривой шнуровкой по бокам. На верх звезда накинула трендовый клетчатый пиджак от украинского дизайнера Эльвиры Гасновой.

Ансамбль она дополнила изысканным акцентом – оригинальными серьгами. Завершающим штрихом лука певицы стал яркий макияж.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Тины сошлись во мнении, что она выглядит просто роскошно – соблазнительно, но, в то же время, чувственно и нежно.

"Очень чувственно, Тина! Вы, как всегда, безупречны!", "Самая красивая женщина Украины", "Воздуха мне", "Шикарная", "Красавица!", "Шикарно! Просто блеск!", "Королевна!", "Тина, ну что ты творишь, а? Такая красивая, просто наслаждение!", "Голубые глазки и красные губки - это адский коктейль для мужчин", "Слепну от красоты этого совершенства!" - не могли держать себя в руках комментаторы.

Напомним, что это далеко не первая фотосессия Тины Кароль в одежде от Artem Klimchuk. Она уже позировала в коричневом пиджаке со стразами и пайетками из новой коллекции бренда.

Ранее Тина Кароль вызвала ажиотаж романтичным образом в длинном платье молочного цвета со шнуровкой в области декольте.