"Насолоджуюся ранковим морем": Лілія Ребрик розповіла, як все встигає

Українська телеведуча Лілія Ребрик встигає все - вести ТВ-шоу і постійно міняти ефектні вбрання, грати в театрі, відвідувати світські заходи, а крім того, вона щаслива дружина і мати двох чарівних донечок. Днями артистка здивувала шанувальників, розповівши, що вони всією сім'єю відправилися на відпочинок до моря. Проте місце вона поки розкривати не стала.

На нових фото в своєму Instagram Ребрик показала свою ранкову прогулянку в компанії дочки. Ведуча позувала в стильному спортивному костюмі бірюзового кольору на тлі моря, басейну і пальм.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На одному зі знімків вона не забула продемонструвати свою знамениту розтяжку.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія також розкрила секрет своєї продуктивності - виявляється, вона встигає так багато, тому що мало спить!

"Я настільки вже, мабуть, звикла мало спати, що навіть на відпочинку мені шкода витрачати час на сон. І знаю, що Ви зараз закидаєте мене порадами, що це неправильно, що жінка повинна спати мінімум вісім годин на добу, що від цього залежить її краса. Але краса жінки ще залежить від того, скільки радощів у її житті, наскільки щасливою вона почувається і як сильно вона любить. Тоді у нас з`являється навіть та додаткова година на добу, про яку ми так мріємо і якої нам так не вистачає. І ми починаємо як мінімум хотіти встигати все. І у нас на все це вистачає сил. Тому коли мене запитують: "як ви так все встигаєте?", я відповідаю, що я мало сплю. А як у вас там справи зі сном? Любите поспати? Чи прокидаєтесь раніше, щоб встигнути все))) P.S. Я не робот. І у мене теж є дні, коли я дозволяю собі нічого не робити, навіть піжаму не перевдягати))). Рідко - але є! А сьогодні я насолоджуюсь ранковим морем... що може бути краще? Доброго ранку!" - поділилася телезірка.

Підписники відразу ж відзначили, що Ребрик чудово виглядає, і поділилися своїми думками про її спосіб заощадити час.

"Ви красуня, Лілія. І море вам йде неймовірно"

"Лиличка, Ви розумниця, красатулька, трудяжечка. Прекрасний приклад своїм донечкам. Щастя і кохання Вашій родині, Ви чудові, я Вас обожнюю!!! Чудового Вам настрою та чудового відпочинку"

"Ви шикарна"

"Ви - супер!!! Гарного Вам відпочинку!"

"Шикарні, гарного вам дня))"

"Ви все правильно робите) гарного відпочинку Вам та Вашій сім'ї)"

"Доброго ранку! Ві дуже Неперевершена Красива"

Раніше Лілія Ребрик захопила мережу сімейних виходом у світ з чоловіком Андрієм Диким.

До речі, Лілія Ребрик в красивому вбранні блиснула стрункими ніжками.