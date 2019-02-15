"Насолоджуєт і заводить": Ані Лорак показала чуттєвий танець в сміливому образі

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка захопила шанувальників відвертими танцями на сцені

Відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно стала вільна після розлучення з чоловіком, бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, підкорила шанувальників розкутим танцем, який вона виконує в рамках свого масштабного шоу "Діва". Зірка опублікувала пікантне відео на сторінці в Instagram.

Співачка в короткій срібній сукні з бахромою і глибоким декольте спокусливо рухається під чуттєву мелодію. Вона проводить рукою по нозі до талії, ритмічно качаючи стегнами.

Шанувальників артистки ролик привів у захват. Вони відзначили, що Кароліна виглядає ефектно, жіночно і заводить публіку. Деякі навіть зявили, що розставання з чоловіком позитивно вплинуло на зірку і допомогло їй розслабитися і стати краще.

"І насолоджує, і заводить і радує! Дякую, Ані!", "Кароліна, ви скинули з плечей слабкого, як виявилося, чоловіка, і Ви стали ще краще і сильніше!", "Не можу не перестати захоплюватися з вами. Ви надихаєте мене, мотивуєте. Я так рада, що ви у нас є. Одним словом Diva", "Не можна бути такою ідеальною! Втілення жіночності, сексуальності!" - не приховували захоплення підписники.

Раніше Ані Лорак і її колишній чоловік показали досягнення дочки Софії на подіумі. Дівчинка взяла участь у показі російського дизайнера.

До слова, Ані Лорак похвалилася чуттєвою і відвертою фотосесією в домашній обстановці і показала, як вона розслабляється в перервах між щільним концертним графіком.

Відео: РБК-Україна