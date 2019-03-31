Знайшла свою половинку: Настя Каменських розповіла про коханого чоловіка

У популярної співачки Насті Каменських тисячі шанувальників, і всі вони дуже цікавляться її особистим життям. Однак артистка воліє тримати це в секреті і незважаючи на безліч чуток, продовжує зберігати мовчання, хоч і не приховує, що знаходиться у відносинах. Нещодавно знаменитість дала інтерв'ю своїй подрузі Маші Єфросиніній і в розмові з нею трохи розповіла про свого коханого і про те, чому вона його ховає.

У шоу "Іспит" Насті треба було відповісти на питання про свою найближчу людину.

"Мій найближча людина - ну, звичайно, це мій чоловік, про якого я не розповідаю і якого не показую, бо я поки не готова. Це нормально", - зізналася Каменських.

Вона зазначила, що так довго не розповідала про свої сердечні справи, що їй з ким вже тільки не приписували романи.

"А ще мені подобається мучити своїх фанатів, - зі сміхом заявила співачка. - Поки що так, а як тільки я буду готова і захочу це показати - це станеться".

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Однак при цьому артистка зізналася, що їй пощастило знайти свою справжню другу половинку.

"Відносини - це дуже-дуже велика робота, і мені вдалося, на превелике щастя, знайти взаєморозуміння, а це дуже важливо. І, на превелике щастя, мені вдалося знайти саме ту половинку, про яку пишуть у книжках. Знаєш, є такі легенди, що нас створили з двома головами, чотирма руками і чотирма ногами. Одного разу боги розгнівалися, располовинили їх, і вони розбіглися, і з тих пір по світу шукають свої половинки. Ось, можна сказати, що я знайшла", - поділилася Настя.

І як би Маша не намагалася дізнатися ще щось натяками і навідними питаннями, адже, за її словами, вона чудово знайома з коханим Каменських, співачка не піддалася і більше нічого не розповіла. Хіба що відмітила, що вона проти спільних фотосесій в журналах, а ось в соцмережах іноді можна щось викласти.

Звичайно ж, більшість користувачів мережі відразу ж припустили, що Настя мала на увазі свого екс-колегу по групі Потапа, з яким їй вже давно приписують стосунки. Артисти самі підігрівають чутки тим, що не тільки працюють, а й їздять на відпочинок разом і іноді діляться спільними фото.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Маша єхідненько так посміхається, коли каже, ти ж без нього не літаєш, він твоя опора і підтримка, як би натякаючи глядачам, хто все таки чоловік Насті)";

"Зрозуміло ж, Потап її чоловік, стільки натяків від Марії";

"Слухати про її другу половинку, знаючи, що це Льоша... знаючи, як вони сварилися на початку, у нього була дружина, у неї взагалі хлопець. А тепер, через роки вони разом...чесно, це до сліз!";

"Однозначно, це саме відверте і чуттєве відео з Настею";

"Настя така вся ненаситна і натхненна, тому що шалено закохана!) лише тому. А ще й коханий чоловік підтримує її в її русі, то це взагалі!) ось і верещить від щастя)";

"Вони натякають на Потапа, чи мені здається?)";

"Тепер секрет розкрыт Каменських чоловіка звуть Олексій, і хто саме.це може бути ааа?" - пишуть підписники.

Нагадаємо, Настя Каменських, яка сольно виступає під псевдонімом NK, представила гарячий кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, який вона виконала спільно із зіркою латиноамериканської музики, співаком De La Ghetto.

Ми також писали, що Настя Каменських і Потап, яких давно підозрюють у романтичних відносинах, знову "засвітилися" разом.

А раніше Настя Каменських показала свій спортивний ранок. При цьому співачка опублікувала фото із залу, на якому позує разом з Потапом.