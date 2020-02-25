Знайшла в Голлівуді сестер: Кейт Міддлтон виявилася родичкою популярних актрис

Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня у родинних стосунках з багатьма зірками

Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма, ікона стилю і всенародна улюблениця, яку ніколи не залишать у спокої журналісти. Вони вже вивідали багато таємниць із минулого знаменитості. Дізналися про її походження. З'ясували, з ким з родичів Кейт довелося перестати спілкуватися з моменту вступу в королівську сім'ю. А зараз почали шукати кровні зв'язки з голлівудськими знаменитостями. І знайшли!

Кейт Міддлтон вивчають від і до (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На днях портал People опублікував список знаменитостей і їх далеких родичів, у зв'язок яких повірити дуже важко. Виявляється, Кейт Міддлтон є родичкою знаменитих сестер-актрис Дакоти і Ель Фаннінг. Обидві дівчани користуються величезною популярністю в Голівуді. Останні ролі Дакоти – у фільмі «Одного разу... в Голлівуді», «Вісім подруг Оушена». Ель можна побачити в «Малефисенті» та «Дощовий день у Нью-Йорку».

Ель Фаннінг (фото: instagram.com/ellefanning)

Так, фахівці, які займаються вивченням родоводу, з'ясували: Ель і Дакота є далекими (а саме 21-юродными) кузинами Міддлтон. Цікаво, що одна з дівчат – 21-річна Ель, навіть прокоментувала цю інформацію. Вона сказала: «Це так дивно, якесь божевілля! Я завжди мріяла про те, щоб хтось досліджував мій родовід, але не думала, що отримаю такий несподіваний результат. Але все одно я вдячна спеціалістам».

Джеймс і Алізе (фото: instagram.com/jmidy)

Нагадаємо, у Кейт Миллдтон є ще один знаменитий родич – брат Джеймс, життя якого стала хвилювати публіку після заміжжя старшої сестри. Нещодавно 32-річний англійський підприємець вирішив зв'язати себе узами шлюбу з 29-річною коханою – французькою фінансисткою Алізе Тевене. І журналісти тут же почали вивчати факти з життя майбутньої родички Кейт. Виявилося, що дівчина – дуже гідна партія: говорить на трьох мовах, будує кар'єру, а ще веде активний спосіб життя.