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Наші котики в захваті: MONATIK з дружиною показали, як долучають дітей до мистецтва

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Артист з дружиною прищеплюють дітям любов до мюзиклів

Як і багато інших знаменитостей, популярний артист Дмитро Монатік (MONATIK) також дотримується карантину і залишається вдома разом з дружиною Іриною і двома синами. Так як малюки ще досить маленькі і вимагають багато уваги, їм доводиться весь час придумувати, як їх розважити. Ситуацію спрощує те, що музикант з родиною живуть у приватному будинку, так що діти можуть побігати і пограти у дворі.

Також Ірина та Дмитро вирішили скористатися цим часом, щоб почати залучати дітей до мистецтва. Почали вони з мюзиклів, які дуже люблять самі - до радості батьків, малюкам вони теж припали до смаку!

На своїй сторінці в Instagram дружина артиста опублікувала цікаве відео з синочками, які захоплено дивляться мюзикд "Кішки". Як зазвичай, діти зняті зі спини - Монатік воліє поки що не показувати публіці їх обличчя.

"Ми з Дімою @monatik_official обожнюємо мьюзикли і дітям ненав'язливо прищеплюємо любов до цього чудового мистецтва. Сьогодні "The Cats", наші котики в захваті", - написала задоволена Ірина.

Відео: сини Дмитра Монатіка (instagram.com/irinamonatik)

Користувачі мережі прийшли в розчулення від цієї картини і залишили цій чудовій родині багато теплих відгуків.

  • дивляться, як заворожені
  • найкращі
  • найулюбленіші
  • Милі Монатики -миліше всіх котиків. Навіть зі спини
  • Головні глядачі. Такі крихти))
  • Ваау. Молодці)) #залишайтесьвдома
  • Так тримати
  • Клас, так уважно дивляться
  • Любимкии
  • Теж таке люблю, дивитися і слухати
  • Які розумники
  • Ой,давно хотіла подивитися ...дякую за ідею ,а те що ви любите мюзикли видно по ваших шоу і відео
  • у вас чудова сім'я. Ви прекрасні

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Нагадаємо, раніше стильні MONATIK з дружиною красувалися на червоній доріжці церемонії нагородження Brit Awards.

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