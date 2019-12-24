Від нашої сім'ї до вашої: Ніколь Кідман з чоловіком зворушили романтичним фото

Ніколь Кідман і Кіт Урбан (фото: instagram.com/nicolekidman)

Актриса з чоловіком привітали шанувальників зі святами

Ніколь Кідман не раз зізнавалася, що у відносинах з Китом Убраном вона по-справжньому щаслива. І ось вкотре довела, що в родині панує мир і гармонія. Напередодні різдвяних свят знаменита голлівудська актриса і музикант зробили загальне фото, привітавши всіх шанувальників. "Від нашої сім'ї до вас і ваших. Будьте благословенні в цей святковий сезон!", – написала Ніколь під знімком.

Кит і Ніколь щасливі, чого і всім бажають (фото: instagram.com/keithurban)

Фото вийшло зворушливим і романтичним. Ніколь і Кіт роблять селфі, нахилившись один до одного і тримаючись на руки. Актриса приміряла біле мереживне плаття, солом'яний капелюшок і чорні сонцезахисні окуляри, а Кіт – сіру футболку і бейсболку. Такий же знімок запостив і Кіт. У сторіз він подякував за теплий прийом на його концертах в Австралії, а також побажав всім чудового Нового року і щасливого Різдва. Ніколь приєдналася до коханого чоловіка, пославши повітряний поцілунок в камеру. Подружжя також повідомило, що повертається додому.

Актриса по-справжньому щаслива (фото: instagram.com/nicolekidman)

Виглядають вони по-справжньому щасливими і задоволеними один одним. По всьому, розбіжності, які мали місце бути в їх парі, нарешті вляглися. Нагадаємо, Ніколь і Кіт одружені з 2006-го року, в сім'ї підростає 2 дочки. У 2013-му шлюб знаменитостей пережив серйозну кризу. А тепер періодично у пресі з'являються новини про розлади між зірками. Наприклад, Кіт любить невдало пожартувати на концерті, торкнувшись їх особисті взаємини. Втім, судячи з того, що постить пара на особистих сторінках, складно знайти більш гармонійне сімейство.

Кіт і Ніколь (фото: instagram.com/nicolekidman)

До прикладу, в честь 51-річчя чоловіка Ніколь зробила зворушливу публікацію: на фото вони позують разом. "З днем народження, Кіт Лайонел! Ти такий коханий", – написала Ніколь. У свою чергу Кіт на своїй сторінці Instagram опублікував кумедне фото з дружиною. Величезні кулі, коробки з подарунками, букети квітів, а за ними – Ніколь, яка просто сяє від щастя.