Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Сергій та Сніжана Бабині (фото: instagram.com/babkin_official)

Музикант опублікував архівні фото з вінчання

Серій Бабкін, який недавно зізнався, чого йому не вистачає найбільше під час карантину, порадував своїх шанувальників архівними фотографіями з вінчання. Артист виклав фото у своєму Instagram-акаунті.

Популярний український артист зазначив, що ділиться зі своїми дописувачами найпотаємнішим. Варто зазначити, що вінчання Бабкіних відбулося 11 травня 2008 року.

"Наше 11 травня багато-багато років тому! Наш Початок! Ділюся найпотаємнішим - таїнством Вінчання!" – написав музикант.

Сніжана Бабкіна також поділилася святковою фотографією, на якій вона знаходиться у ліжку разом з дітьми. При цьому все навколо усипано пелюстками троянд.

Сніжана Бабкіна з дітьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Наш ранок! 12 років з дня Вінчання. Саме чарівне наше свято!" – підписала фото Бабкіна.

Користувачі мережі також прокоментували щасливі фото сімейної пари.

Дорогі мої, любові вам;

Красиво, щастя;

Як же здорово!!! Вітаю!

Вітаю!!!! Ви просто молодчинки!!!! Щастя вам величезного завжди і в кожному дні!!!

Вау! Вітаю!!!

Ось це ранок;

Вітаю Вас з цим важливим днем у вашій родині!!!

Вітаю;

Краса.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна несподівано зізналася, що продавала грудне молоко. Про це вона розповіла у прямому ефірі в instagram програмі "Зірковий шлях".