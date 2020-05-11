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Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2020 - 20:19
Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання
Сергій та Сніжана Бабині (фото: instagram.com/babkin_official)

Музикант опублікував архівні фото з вінчання

Серій Бабкін, який недавно зізнався, чого йому не вистачає найбільше під час карантину, порадував своїх шанувальників архівними фотографіями з вінчання. Артист виклав фото у своєму Instagram-акаунті.

Популярний український артист зазначив, що ділиться зі своїми дописувачами найпотаємнішим. Варто зазначити, що вінчання Бабкіних відбулося 11 травня 2008 року.

"Наше 11 травня багато-багато років тому! Наш Початок! Ділюся найпотаємнішим - таїнством Вінчання!" – написав музикант.

Сніжана Бабкіна також поділилася святковою фотографією, на якій вона знаходиться у ліжку разом з дітьми. При цьому все навколо усипано пелюстками троянд.

Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Сніжана Бабкіна з дітьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

"Наш ранок! 12 років з дня Вінчання. Саме чарівне наше свято!" – підписала фото Бабкіна.

Користувачі мережі також прокоментували щасливі фото сімейної пари.

  • Дорогі мої, любові вам;
  • Красиво, щастя;
  • Як же здорово!!! Вітаю!
  • Вітаю!!!! Ви просто молодчинки!!!! Щастя вам величезного завжди і в кожному дні!!!
  • Вау! Вітаю!!!
  • Ось це ранок;
  • Вітаю Вас з цим важливим днем у вашій родині!!!
  • Вітаю;
  • Краса.

Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна несподівано зізналася, що продавала грудне молоко. Про це вона розповіла у прямому ефірі в instagram програмі "Зірковий шлях".

Теги Новини України Сергій БабкінСнежана Бабкина
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