Наш початок 12 років тому: Сергій Бабкін розчулив мережу архівними фото з вінчання

Музикант опублікував архівні фото з вінчання
Серій Бабкін, який недавно зізнався, чого йому не вистачає найбільше під час карантину, порадував своїх шанувальників архівними фотографіями з вінчання. Артист виклав фото у своєму Instagram-акаунті.
Популярний український артист зазначив, що ділиться зі своїми дописувачами найпотаємнішим. Варто зазначити, що вінчання Бабкіних відбулося 11 травня 2008 року.
"Наше 11 травня багато-багато років тому! Наш Початок! Ділюся найпотаємнішим - таїнством Вінчання!" – написав музикант.
Сніжана Бабкіна також поділилася святковою фотографією, на якій вона знаходиться у ліжку разом з дітьми. При цьому все навколо усипано пелюстками троянд.
Сніжана Бабкіна з дітьми (фото: instagram.com/snezhana_babkina)
"Наш ранок! 12 років з дня Вінчання. Саме чарівне наше свято!" – підписала фото Бабкіна.
Користувачі мережі також прокоментували щасливі фото сімейної пари.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Сніжана Бабкіна несподівано зізналася, що продавала грудне молоко. Про це вона розповіла у прямому ефірі в instagram програмі "Зірковий шлях".