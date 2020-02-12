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"Наша королева": Тіна Кароль показала, як наводить красу біля дзеркала

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Захоплені шанувальники засипали артистку компліментами

Українська поп-діва Тіна Кароль регулярно тішить шанувальників новими знімками в ефектних образах - зараз співачка знімається в 10-му сезоні шоу Голос країни, а також виступає в якості судді на Нацвідборі на Євробачення 2020. У першому півфіналі артистка спокушала глибоким декольте в білому платті в корсетному стилі - до речі, в цьому році компанію їй склали Андрій Данилко і Віталій Дроздов.

Новими кадрами в своєму Instagram зірка просто-таки заворожила фанатів - Тіна показала, як наводить красу на обличчі, сидячи біля дзеркала. Знімки зроблені з цікавого ракурсу - трохи ззаду і збоку, так що відображено відображення красуні.

Кароль одягнена в сіре вбрання з оголеними плечима і підфарбовує брови пензликом для макіяжу.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Підписники виконавиці залишилися в захваті від чуттєвих фото і засипали компліментами Тіну.

  • Порода
  • Ніжна львиця
  • богема
  • боже, яка гарна
  • Наша королева
  • Аааааааааа,ти ж наша КРАСОТАААА
  • що за краса красива?
  • моя кішечка
  • ВАУ!!!!
  • Гарна і як завжди прекрасна
  • Яка ж ти красива
  • Дуже шикарна
  • Ого яка богиня
  • найкрасивіша кішечка !!
  • Інший макіяж або ракурс фото і Ви вже не така тепла, ніжна й добрашвидше прям як снігова королева
  • Богиня в приміщенні

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше зваблива Тіна Кароль без білизни розбурхала мережу фото із спальні. Співачка показала результат пікантній фотосесії, де позує на ліжку в одному білому халаті.

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