У нас на районі: веселі Потап і Каменських зарядили позитивом під час карантину

Стильна парочка вирушила на прогулянку
Поки Україна закриває кордони, а міста переходять на жорсткий карантин, зоряна парочка Настя Каменських і Потап закликає всіх не панікувати і діляться своїм позитивом. При цьому вони зовсім не пропонують несерйозно ставитися до загрози - навпаки, раніше продюсер поділився корисними порадами, які допоможуть захиститися від зараження коронавірусом. Разом з дружиною вони вирішили подихати свіжим повітрям і насолодитися сонячною погодою.
На своїй сторінці в Instagram Потап поділився забавним знімком з коханою дружиною, зробленим на сходинках якогось закладу. Репер смішно присів навпочіпки, а Настя грайливо підняла одну ніжку і весело посміхається на камеру. Артисти обрали для прогулянки зручні вбрання в спортивному стилі - джинси і теплі куртки, а також кросівки.
"У нас на районі", - підписав кадр Потап рядком з відомого хіта групи "Потап і Настя".
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)
Фолловери оцінили гумор і позитив парочки і почали коментувати фото, згадуючи слова пісні.
Скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, раніше Потап показав фото красуні дружини Насті Каменських на Голосі країни 10 і зізнався, що сам собі заздрить.