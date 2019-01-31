"Нас вже 4 мільйона!": Дорофєєва в незвичайному вбранні подякувала фанам за любов

Співачка виглядає щасливою і задоволеною таким досягненням

Известная украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева похвасталась отличным достижением в соцсетях - как сообщила артистка, у нее уже более 4 миллионов подписчиков в Instagram. Звезда, которая ранее показала, как выглядела 10 лет назад, поблагодарила поклонников за поддержку и любовь к ее творчеству.

Надя опубликовала снимок, на котором она запечатлена счастливо улыбающейся и в весьма необычном наряде. Певица позирует в черных брюках с высокой талией и белой рубашке нестандартного кроя - без одного рукава и с оголенным плечом.

"Ребята, нас уже 4 МИЛЛИОНА!!! Ахринеть! Спасибо, что вы тут и что вам интересно", - прокомментировала Дорофеева.

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

В комментариях фаны исполнительницы выражают свою любовь и поздравляют ее с таким успехом, уверяя, что это только начало.

"Надя, у тебя очень любящая армия поклонниц;) Это правда";

"И тебе за песни";

"Спасибо что ты, Надюша и что радуешь нас своим творчеством";

"Поздравляю! Мы любим тебя и обожаем";

"Фотография просто бомба. Поздравляю желаю тебе еще не одного миллиона";

"Класс, скоро будет 20 миллионов! Прекрасному нет предела... двигайтесь вперед!";

"Надюша, поздравляю тебя с 4! Спасибо тебе за то, что вдохновляешь нас вести ваши фан-странички! За то что показываешь, что не нужно бояться меняться! Ты просто красавица! И все мы очень тебя любим! Поздравляю!!! Фоточка топчегг!!!" - пишут фолловеры звезды.

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, стильная Надя Дорофеева вдохновила новым умиротворенным фото.

мы также писали, что Надя Дорофеева решилась на смену имиджа, примерив седовласый парик. Однако не все поклонники певицы высоко оценили такой эксперимент.

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