Ошатна Осадча та Горбунов з гітарою зворушили теплим домашнім фото біля каміна

Катя Осадча та Юрій Горбунов освоюють нові передові технології для дистанційної роботи. Ведучий похвалився, що тепер, не виходячи з дому, може вирішувати робочі моменти легко і ефективно. Катя ж їздить раз в тиждень на зйомки програми "Світське життя", але працює виключно в студії і спілкується із зірками частіше по відеозв'язку. Звичайно ж, ведучі не змогли попустити недільний выпск десятого, ювилейного сезону шоу Голос країни, адже вони обидва задяні в проекті. Пара знайшла спосіб вийти з ситуації і подарувати шанувальникам гарний настрій і захоплюючий спецвипуск.

Катя і Юрій вели репортаж прямо з дому, записавши підводки до кращих виступів участинков за всі сезони проекту. Вони розташувалися біля каміна в одній з кімнат свого заміського будинку. Ведучий взяв до рук гітару.

На теледіві – ніжне біле атласну плаття з абстрактним флористичним принтом в пастельних тонах і рукавами три чверті від бренду Tak Ori. Вона акуратно уклала волосся і зробила легкий макіяж.

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Ведучий поцікавився, чи вдався їм з дружиною експеримент в умовах карантину, а шанувальники пари одноголосно відповіли – "так"! Також підписники шоумена оцінили образи зірок і залишилися в захваті від професійних якостей і зовнішнього вигляду своїх улюбленців.

Гарне фото

Молодці!

Дуже мило

Красуня

Які ви класні! Обожнюю вашу пару!

Ви самі кращі і любимі!

Мої улюблені красунчики

Ви такі кльові, щастя вам і вашим дітям

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча в соковитому платті-вишиванці і Юрій Горбунов в білосніжній сорочці показали, як підготувалися до Великодня.