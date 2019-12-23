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Ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовностю до зустрічі Нового року 2020

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.12.2019 - 13:46
Ошатна Катя Осадча похвалилася "бойовою" готовностю до зустрічі Нового року 2020
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча зізналася, що ще потрібно купити подарунки

Катя Осадча часто підкреслює, як сильно любить новорічні свята. Але з особливим трепетом українська телеведуча готується саме до процесу підготовки. І поспішає показувати шанувальникам ледь не кожен свій крок. То на тлі гарної ялинки фотографується, то оздоблення будинку покаже. Навіть святковий сервіз потрапив у поле зору.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Осадча опублікувала новий передноворічний знімок, позуючи при цьому на столі. Більш того, телеведуча в чорній вечірній сукні з розрізом і оригінальною декоративною вставкою в районі плеча. Волосся зібране на потилиці, а от на обличчі немає макіяжу, через що, до речі, Осадча виглядає дуже молодо.

Проте в очі кидається "оздоблення" столу", а точніше - посуд: тарілки, келихи для шампанського. Як з'ясувалося, саме ці прилади займуть своє почесне місце на новорічному столі.

“До Нового року готую усе зазделегідь, адже з високим темпом життя можна забути про деталі, які під час свят такі важливі і створюють особливий настрій. Дістала святковий посуд, освіжила в посудомийній машині, блищить. Дім прикрашено, а ось подарунки ще не всі встигла купити. А як у вас зі святковим настрієм та підготовкою до Нового року?" - підписала фото Осадча.

Ошатна Катя Осадча похвалилася &quot;бойовою&quot; готовностю до зустрічі Нового року 2020

Стильна Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Шанувальники телеведучої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом:

  • “Катерина, як ти це робиш! тобі вісімнадцять на цьому фото!"
  • "Запроси мене в гості, я прийду))"
  • "Ви як завжди прекрасні"
  • "Посмішка божественна"
  • "Яка молодчина!"
  • “Настрій є! Все сплановано! Залишилось помаленьку реалізувати (аби часу вистарчило)) Подарунки теж є"

Ошатна Катя Осадча похвалилася &quot;бойовою&quot; готовностю до зустрічі Нового року 2020

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Зазначимо, що до цього Осадча вже показувала деталі підготовки до зустрічі Нового 2020 року. Приміром, на тлі пишної новорічної ялинки, вбраної в білосніжних кольорах. Все ж 2020 - рік білого металевого щура.

“Прийдешній рік білої металевої миші, а родини радять прикрашати дім, ялинку і стіл в білих і металевих кольорах, десь ще прочитала і про золоту мишу, але ми вже вирішили, що наша ялинка буде білою :) А яка ваша ялинка?”

Ошатна Катя Осадча похвалилася &quot;бойовою&quot; готовностю до зустрічі Нового року 2020

Фото: instagram.com/kosadcha

Також раніше в кадр потрапив Святий Миколай, який буде дарувати подарунки під ялинкою.

Ошатна Катя Осадча похвалилася &quot;бойовою&quot; готовностю до зустрічі Нового року 2020

Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, раніше Катя Осадча блиснула стрункою фігурою в білосніжній сукні.

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