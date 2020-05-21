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У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.05.2020 - 22:34
У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка епатує публіку

Кім Кардашьян продовжує публікувати гарячі фотосесії, змушуючи мережу ахнути. Цього разу зірка реаліті-шоу і багатодітна мама приміряла образ стриптизерки. Зйомка, влаштована на вулиці, на тлі розкішної машини, вийшла яскравою і провокаційною. 39-річна діва одягла білу білизну, штани-штанини, які оголюють її стегна, а також прозорі туфлі на шпильках. Завдяки відвертим ефектним позам Кім продемонструвала свої пишні форми у всій красі. Важливий нюанс – волосся зірки пофарбоване в блонд. «Вбралася, але піти нікуди», – написала під галереєю Кардашьян. А мережа у відповідь засипала спекотну зірку компліментами.

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

  • Так красива
  • Люблю тебе
  • З розуму зійти
  • Я люблю це, Кім!
  • Чорт!
  • Як ти можеш бути такою красивою?
  • Вау!
  • Дай це мені, мамочко

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

У сторіз зірка показала нову колекцію Skims, примірявши моделі з неї. Як видно, провокаційна нова зйомка також зроблена для реклами білизни знаменитості. До речі, Кім все ще красується з білявим волоссям. По всій видимості, цього разу зміни в іміджі зірки будуть надовго. Нагадаємо, за період карантину Кім поміняла кілька зачісок: від темного каре, шоколадних довгих локонів і до довговолосої блондинки.

Цікаво, що молодша сестра Кім – 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер – також відносно недавно стала блондинкою. Темноволоса від природи дівчина має намір і далі освітлювати волосся. Що ж, пристрасть до золотистих відтінків – це сімейне. Єдина, хто не бажає надовго приміряти блонд – модель Кендалл Дженнер. Дівчина зізналася, що готова піти на експерименти тільки заради роботи. Так, в минулому році вона тиждень була блондинкою, поки йшов Тиждень моди в Мілані.

Автор: Міла Іванова

Теги Новини України Кім Кардашян
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