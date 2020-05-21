У наряді стриптизерки: напівгола Кім Кардашьян підкорила формами в пікантному образі

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка епатує публіку

Кім Кардашьян продовжує публікувати гарячі фотосесії, змушуючи мережу ахнути. Цього разу зірка реаліті-шоу і багатодітна мама приміряла образ стриптизерки. Зйомка, влаштована на вулиці, на тлі розкішної машини, вийшла яскравою і провокаційною. 39-річна діва одягла білу білизну, штани-штанини, які оголюють її стегна, а також прозорі туфлі на шпильках. Завдяки відвертим ефектним позам Кім продемонструвала свої пишні форми у всій красі. Важливий нюанс – волосся зірки пофарбоване в блонд. «Вбралася, але піти нікуди», – написала під галереєю Кардашьян. А мережа у відповідь засипала спекотну зірку компліментами.

Кім в новому образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

Так красива

Люблю тебе

З розуму зійти

Я люблю це, Кім!

Чорт!

Як ти можеш бути такою красивою?

Вау!

Дай це мені, мамочко

Коментарі до посту (фото: прінтскрін instagram.com/kimkardashian)

У сторіз зірка показала нову колекцію Skims, примірявши моделі з неї. Як видно, провокаційна нова зйомка також зроблена для реклами білизни знаменитості. До речі, Кім все ще красується з білявим волоссям. По всій видимості, цього разу зміни в іміджі зірки будуть надовго. Нагадаємо, за період карантину Кім поміняла кілька зачісок: від темного каре, шоколадних довгих локонів і до довговолосої блондинки.

Цікаво, що молодша сестра Кім – 22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер – також відносно недавно стала блондинкою. Темноволоса від природи дівчина має намір і далі освітлювати волосся. Що ж, пристрасть до золотистих відтінків – це сімейне. Єдина, хто не бажає надовго приміряти блонд – модель Кендалл Дженнер. Дівчина зізналася, що готова піти на експерименти тільки заради роботи. Так, в минулому році вона тиждень була блондинкою, поки йшов Тиждень моди в Мілані.

Автор: Міла Іванова