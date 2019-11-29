Народний Олег і мега-Оля: Потап створив творче тріо з Поляковою і Винником

Потап, Оля Полякова та Олег Винник вирішили по-своєму оригінально промотувати продовження популярної української комедії "Скажене весілля 2", продюсером якої є телеведучий Юрій Горбунов. Відзначимо, що в кінотеатрах України нова кінострічка з'явиться 25 грудня. Більше того, до музичного супроводу фільму знову приєднався Потап. Саме Олексій Потапенко і Олексій Завгородній (Позитив з групи "Время и Стекло") виступили в ролі саундпродюсерів фільму. І створили саундтрек під назвою "СВ2".

Своїми спогадами від запису нового треку також поділився Потап. Так, на своїй сторінці в мережі instagram український репер опублікував кумедне фото, на якому позують також Вінник та Полякова. З'ясувалося, що Потап і Винник записали нову пісню під назвою “Святий! Свят! Свят!".

"У другій частині “Скаженого весілля” ви побачите знайомих і улюблених героїв, а ось коли ми працювали над саундтреком , ми знову зустілись з Олегом і записали неймовірно святкову пісню, яка називається “Свят! Свят! Свят!” вона і стане головним саундтреком фільму і усіх наступаючих свят! Але ми подумали, що дует у нас уже був, може зробимо тріо, як-то кажуть нашому салату була потрібна заправка, а хто у нас дівчина-свято ? Звичайно Полякова! Оля додала свого шарму і відриву і вийшло супер тріо - неймовірний, просто фантастичний, народний Олег, недосяжна і мега весела Оля і Потап, це буде РАКЕТА!! Народне тріо Велика прем’єра пісні та кліпу відбудеться 5 грудня!" - пише про нову співпрацю Потап.

Фото: instagram.com/realpotap

Шанувальники репера поспішили залишити свої відгуки:

"Полякова тут просто виконала мрію всіх "вовчиць"

"Винник менше зростом, ніж у Олі нога"

"У Олі ноги довші, ніж весь Олег"

“Я тепер нарешті зрозуміла на кого Олег Винник схожий!! На принца з Шрека"

"Крутяк"

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

MOZGI - СВ2 [з к/ф "Скажене Весілля 2"]

Нагадаємо, раніше Потап вразив визнанням про серйозні сварки з Каменських.