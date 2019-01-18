"Нагадала Звєрєва": Лободу розкритикували за кричуще вбрання

Фото: Світлана Лобода ( instagram.com/lobodaofficial)

Співачка показала концертні вбрання, в яких вийшла на сцену під час презентації нового грандіозного шоу

Популярна співачка Світлана Лобода, яка нещодавно повернулась після відпочинку на райських Мальдівах, анонсувала другий день концерту в московському "Крокус Сіті Холі", розмістивши в Instagram яскраве фото в ексцентричному сценічному вбранні.

На знімку співачка позує у блискучій сукні кольору металік з широкими рукавами, обрамленими повітряними білими рюшами і високих чоботях-ботфортах в тон. На голові у зірки красувалася стильна кепка.

"День другий сьогодні", - нагадала вона фанам про свою масштабну шоу-програму, яка буде йти щодня до 20 січня.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Не всім шанувальникам припало до смаку екстравагантне вбрання зірки, а деякі порівняли артистку з її колегою, "королем гламуру" Сергієм Звєрєвим і навіть відзначили, що її "прикиду" позаздрив би сам Філіп Кіркоров.

"Світла ,тут ти нагадала своїм костюмом Звєрєва", "Шик, блиск, краса", "Як багато гламуру", "Прикид нереальний", "Космос", "Кіркоров заздрить, напевно, разом!", "Ой, а мені не подобається наряд,не дуже, якийсь дешевий, старомодний", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Також фото Лободи поділилась і її продюсер Нателла Крапівіна. На сторінці в Instagram вона показала кадр, на якому співачка зображена разом зі своїм шоу-балетом. Лобода, одягнена у відверте врабання, що максимально оголює груди і ноги, затигла в русі. Чорно-золотий блискучий боді з короткою накидкою поєднується з костюмами танцівників, що позують на задньому фоні за спиною зірки.

"Перший пішов...Поки навіть складно усвідомити..Це була безмірність у світі мір", - захоплено підписала кадр Крапівіна.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/natellakrapivina)

Підписники продюсера почали активно ділиться своїми враженнями після перегляду концерту, а багато хто не змогли стримати емоцій захоплення, відзначивши високий рівень підготовки.

"Було класно! Сцена супер ! На одному дихання!", "Це було неймовірно крутецкое шоу! Постановка кожного номера - шедевральна! Браво, вам як продюссеру і браво Лободі як арртисту", "Це було вражаюче! Нереальна реальність якась! Вийшли заряджені, вночі снилися якісь космічні сни!" - відзначали тих, хто вже встиг подивитися шоу і оцінити його в повній мірі.

Скріншоти коментарів (instagram.com/natellakrapivina)

Варто сказати, що деякі фани поскаржилися на проблеми зі звуком, які заважали їм повною мірою насолодитися голосом виконавиці.

"Коли Світлана спілкувалася з залом, не завжди був розбірливий текст через звук. Танцювальний партер, права сторона", "На балконі теж були не розібрати слів. У знайомих піснях все зрозуміло, а ось текст нових пісень складно було розібрати через звуку", "Ми були в бельетажі в перших рядах, взагалі звук гуляв ( музику відмінно чути, голос - огидно (каша прямо)", - скаржилися гості заходу.

Скріншот коментарів (instagram.com/natellakrapivina)

Раніше ми писали, що Світлана Лобода з дочкою відпочила на Мальдівах. Вона з задоволенням ділилась яскравими сонячними знімками з райського острова, не упускаючи можливості показати на камеру стрункі форми.

До речі, в останній день відпустки Світлана Лобода вирішила навідатися на місцеву дискотеку і навіть станцювала відвертий запальний танець, зірвавши захоплені компліменти шанувальників.

Відео: РБК-Україна