Нагадування про найважливіше: Каменських в піжамі і без макіяжу зворушила визнанням

Співачка розповіла про значення свого улюбленого ланцюжка
Настя Каменських під час карантину багато спілкується зі своїми шанувальниками і намагається разом з ними навчитися чогось корисного і змінитися в кращу сторону. Співачка навіть влаштувала 21-денний марафон в мережі, в рамках якого регулярно ділиться лайфхаками, корисними порадами з різних сфер життя і заряджає мотивацією. Так, нещодавно артистка розкрила секрет міцних стосунків у парі і зазначила, що дуже важливий баланс.
А в новій публікації Настя показала свій милий ранковий лук, а також вирішила поділитися значенням ланцюжка, який вона часто носить. На фото зірка позує, стоячи біля ліжка в чарівній піжамі чорного кольору, що складається з сорочки і коротких шортиків. Співачка зібрала волосся у високий хвіст і грайливо посміхається, прикривши рот руками. При цьому на обличчі дівчини немає ні краплі косметики.
Каменських зізналася, що її улюблений ланцюжок нагадує їй про найважливіше в житті.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
"Ви напевно помітили, що я часто ношу на шиї ланцюжок з написом "love" Таке банальне слово, сенс і силу якого багато хто вже не помічають. Але ж стільки в ньому насправді сенсу. І сенсом воно наповнює все навколо. Кохати і бути коханим. Найважливіше завжди найпростіше. Це диво і дар, який ніколи не можна сприймати як даність. Тому мій ланцюжок на шиї - це нагадування про найважливіше у цьому світі. Про кохання", - поділилася зворушливим визнанням дружина Потапа.
Фолловери погодилися з Настею і залишили їй чимало теплих відгуків.
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
Нагадаємо, раніше Настя Каменських розповіла про секретні способи усе встигати.