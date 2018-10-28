"Написала всім своїм колишнім": Тіна Кароль розповіла про особисте життя

Відео: (youtube.com/Светская життя)

Відома українська виконавиця Тіна Кароль, яка нещодавно знялася для зоряного календаря, розповіла, як вживалася в роль у новому фільмі. Також артистка зізналася, з якими екстремальними умовами стикалася під час гастролей по Україні. Про це йдеться у "Світському житті".

"Страшно їздити взимку або восени. Реально задуває звідусіль. Люди сидять в куртках і шапках в залі. Але я грію зали, тому що я співаю вживу, я не можу не підігріти, я не можу співати в холодному повітрі", - зізналася співачка.

Кароль також зазначила, що возить з собою обігрівачі і навіть генератор.

Тіна Кароль / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

У цьому році артистка відзначає 15-річчя першого виступу на сцені в якості актриси. Цю дату вона вирішила відзначити дебютом у новій короткометражку під назвою "Колишні". Кароль зіграла головну героїню, до якої приходять привиди колишніх чоловіків. Тому за словами артистки, щоб краще вжитися в роль вона вирішила поспілкуватися зі своїми колишніми.

"Я себе кинула в такі обставини, я написала всім своїм колишнім, але в мене їх не так багато, як у мого персонажа. Кинула, щоб бриніло в душі. Вони під час зйомок щось мені там відповідали, писали. І так вийшло, що ніби я грала про себе. Просто для того, щоб вдалася роль, актори йдуть на різні експерименти і саме в цьому випадку я себе ніби так трохи підкошувала", - зізналася зірка.

Тіна Кароль у фільмі "Колишні" / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль шокувала шанувальників "голим" фото.

Також Тіна Кароль стала додавати в профіль знімки з нової natural-фотосесії.

Відео: (video.rbc.ua)