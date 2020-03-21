Наввипередки з вітром: Тіна Кароль влаштувала захоплюючу мандрівку на велосипеді з сином

Тіна Кароль возз'єдналася з єдиним синочком, 11-річним Веніаміном під час карантину. Адже хлопчик прилетів до мами з Великобританії. Раніше артистка сама хотіла летіти до Вені, побоюючись за його здоров'я. Але звркова сім'я зустрілася на рідній землі. Тепер же мама і син проводять багато часу разом у заміському будинку і їм, безумовно, не нудно! Зокрема, мама і син вчать мови і займаються музикою. А в сторіз Instagram українська поп-діва опублікувала кілька відео, а на одному з них зафіксувала велопрогулянку з сином.

Тіна показала чорно-білий кадр на велосипеді. Вона завбачливо одягла шапку і окуляри. А також вибрала теплий і затишну одяг. На відео співачка показала, як катається по дорозі серед сосен наввипередки з сином.

Тіна Кароль на велопрогулке з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Також артистка не стрималася і похвалилася кулінарними навичками Веніаміна, який вирішив допомогти мамі на кухні. У короткому ролику хлопчик місить тісто і скрупульозно руками формує бортики. Схоже, разом із зірковою мамою він вирішив зробити пиріг або апетитну піцу.

Син Тіни Кароль допомагає мамі на кухні (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна, скориставшись вільним часом, стала частіше з'являтися в соцмережах. Вона вирішила не обмежуватися відеохроніками з життя та зробила сонячний фотосет, і постала перед шанувальниками без макіяжу і фотофільтрів.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Крім того, зірка не забувати підтримувати себе у формі. Вона займається спортом на відкритому повітрі і навіть записала короткий ролик, як стрибає на скакалці, стоїть в планці і віджимається.

Нагадаємо, що Тіна Кароль замилувала шанувальників щасливим і ніжним селфі з синочком Веніаміном.