Наомі Кемпбелл поділилася унікальною історією знайомства з принцесою Діаною і 14-річним Вільямом

Наомі Кемпбелл — всесвітньо відома британська модель, яка увійшла в топ визнаних красунь світу і носить почесне "звання" супермодель 90-х. Не дивно, що у 49-річної Наомі за період її стрімкої кар'єри з'явилося чимало впливових друзів. У тому числі — і в монаршій родині Великобританії. Як з'ясувалося, Кемпбелл також була знайома з принцесою Діаною! Під час "карантинних посиденьок" Наомі вирішила згадати, як одного разу допомогла Діані готувати сюрприз для одного з її синів — принца Вільяма.

Так, щоб не нудьгувати під час домашньої самоізоляції, Наомі скористалася можливостями соцмереж. І запустила на своєму Youtube-каналі лампове розважальне шоу No FIlter With Naomi. Перший випуск Кемпбелл провела зі своєю близькою і не менш відомою подругою — 54-річною американською супермоделю Сінді Кроуфорд. Красуні вирішили просто поговорити і віддатися ностальгії, згадати, з чого почалися їх запаморочливі кар'єри. А також поділитися маловідомими фактами зі своїх біографій.

Один із спогадів Наомі пов'язаний з принцесою Діаною і її старшим сином Вільямом. З'ясувалося, що коли принцу виповнювалося 14 років, Наомі допомогла Діані влаштувати для нього сюрприз!

“Ми приїхали до палацу разом з Клаудією Шиффер і Крісті Терлінгтон (ред. — ще одні визнані моделі 90-х). Наша задача була з'явитися там раніше, ніж Вільям, який повертався зі школи", — з посмішкою згадує Кемпбелл.

Модель підкреслила, що принцеса Діана була з усіма дуже люб'язною. Красуням навіть сподобалося бути учасниками такого милого сюрпризу, оскільки перша дружина принца Чарльза не намагалася ними командувати, і вони могли вести природно і розслаблено.

Також Наомі з гіркотою назвала "благословенням" можливість зустріти Діану до її трагічної смерті в 1997 році. Нагадаємо, що 31 серпня 1997 року Діана потрапила в Парижі в автомобільну катастрофу. Їй було всього 36 років.

“Улюблена принцеса Діана, я просто любила її. Я неймовірно щаслива, що знала її", — сказала Наомі.

Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/cindycrawford)

Кроуфорд зазначила, що з королівською родиною Великобританії познайомилася трохи пізніше. Через кілька років після 14-річчя Вільяма Кроуфрд запросили на одну з зустрічей з членами королівської сім'ї в Кенсингтонському палаці. При цьому Сінді зізнається, що відчувала себе ніяково і навіть червоніла.

“Вільяму було 16 років, коли я зустріла його. Я була так налякана зустріччю з принцесою Діаною, перебуванням в Кенсингтонському палаці, що червоніла, — згадує Сінді. — Однак мене вразило, наскільки Діана була "приземленою", близькою до народу".

Кроуфорд зазначила, що принцеса Діана зустріла її настільки тепло і по-простому, що у Сінді склалося враження, ніби вона прийшла в гості до подруги. Сінді також згадала, як по-простому скромно була тоді одягнена Діана.

“Вона була в джинсах і кашемировом светрі. Дуже розслаблена. Я намагалася бути такою ж, але все ж відчувала незручність. Але все одно це один з найпрекрасніших моїх спогадів", — зізналася Сінді Кроуфорд.