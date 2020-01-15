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Натяки на суїцид: дочка Сінді Кроуфорд розлучилася з бойфрендом через його психічну нестабільністі

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.01.2020 - 12:48
Натяки на суїцид: дочка Сінді Кроуфорд розлучилася з бойфрендом через його психічну нестабільністі
Кайя Гербер і Сінді Кроуфорд (фото: instagram.com/kaiagerber)

Розрив Кайі і Піта було питанням часу

Ще наприкінці 2019 року американські таблоїди з радістю повідомляли - "на горизонті" формується нова любовна парочка, за якою обов'язково потрібно стежити. Модель Кайя Гербер і актор Піт Девідсон без сорому показували почуття на публіці. Вони дійсно проводили практично весь вільний час разом, їх регулярно засікали папараці за жаркими поцілунками і милими обіймами. Роман навіть встиг обрости першим скандалом. В американських ЗМІ з'явилася інформація, мовляв мама 18-річної Кайі - супермодель Сінді Кроуфорд - була категорично проти романа її зразкової дочки з, м'яко кажучи, "неблагонадійним" актором. Сінді навіть особисто вимагала від Девідсона триматися подалі від Кайі. Однак ні сім'я Гербер, ні сам Піт цю інформацію пізніше так і не підтвердив. Але і не спростував!

Як би там не було, але роман Кайі і Піта перервався на самому цікавому місці. Днями в зарубіжній пресі з'явилася інформація про розставання Гербер і Девідсона. При цьому пара прозустрічалась всього три місяці!

За інформацією журналістів, причиною розриву стала саме та сама "проблемність" 26-річного актора і коміка. А саме - проблеми з його психічним здоров'ям і нестабільним станом.

Натяки на суїцид: дочка Сінді Кроуфорд розлучилася з бойфрендом через його психічну нестабільністі

Натяки на суїцид: дочка Сінді Кроуфорд розлучилася з бойфрендом через його психічну нестабільністі

Кайя Гербер і Піт Девідсон

Так, ще наприкінці грудня 2019 року сам Девідсон розповів журналістам дивні подробиці своїх стосунків з Кайею. Піт жартома заявив, що він - "краще з зол", яке могло трапитися з дівчиною. Актор мав на увазі, що на відміну від мільйона хлопців того ж типажу, що і він сам, з якими могла б зустрічатися Кайя, він хоча б працює.

Далі молодий актор зробив шокуючу заяву. На питання, де і з ким він планує провести новорічні канікули, Піт зізнався - в реабілітаційній клініці.

  • Я збираюся в невелику "відпустку". Ви знаєте, це така відпустка, частина якої оплачує страховка, а ще на вході у вас забирають телефон і шнурки. А ще у вас є сусіди по кімнаті. Але все одно це коштує сто тисяч", - жартував Піт.

Слід зазначити, що Девідсон неодноразово проходив лікування в клініках від наркотичної залежності. Приміром, у 2016 році Піт лежав у психіатричній лікарні, щоб вирішити проблеми, які, за його словами, викликало "надмірне вживання марихуани".

Натяки на суїцид: дочка Сінді Кроуфорд розлучилася з бойфрендом через його психічну нестабільністі

Піт Девідсон

В 2018 році йому поставили діагноз - прикордонний розлад особистості. З тих пір актора відвідують думки про суїцид, що він не приховує і часто про це натякає в соцмережах.

Але навіть незважаючи на все це сам Піт себе не вважає поганим хлопцем для примірної Кайі Гербер.

Після таких одкровень коханого, здається, що розрив Гербер і Девідсона був неминучий.

Як повідомляють джерела сім'ї Сінді Кроуфорд, починаючій моделі такі проблеми ні до чого: “Кайї тільки 18 років. Це дуже серйозні проблеми, з якими їй поки рано стикатися".

Однак, судячи з останніх світських виходів Кайі, дівчина не надто засмучена розставанням зі скандальним кавалером. Раніше її бачили в компанії друзів в Майамі. Вона весело проводила час і виглядала дуже навіть променисто.

До речі, Девідсон - ще той "герой-коханець". До Кайі він зустрічався із зіркою фільму "Одного разу в... Голлівуді" Маргарет Куеллі — дочкою актриси Енді Макдауелл. Потім він був помічений в обіймах співачки Аріани Гранде. Однак найгучніший його міні-роман був з 46-річною актрисою Кейт Бекінсейл.

Нагадаємо, раніше 18-річна дочка Сінді Кроуфорд похвалилася відразу двома татуюваннями.

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