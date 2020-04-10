Важко далась: наречена Віктора Павліка збентежила раптовою заявою про весілля

Молода наречена і концертний директор Віктора Павліка Катерина Реп'яхова ретельно готувалася до весілля з співаком і вже вибрала весільне вбрання. До призначення дати вона підійшла з усією відповідальністю і навіть вдалася до допомоги астрології, але всі карти парі сплутав карантин і раптова пандемія. Тепер же дівчина заявила, що торжество доведеться перенести і заінтригувала словами про те, що нову дату називати не буде. Про це вона написала на особистій сторінці в Instagram.

Так, Катерина показала знімок біля дзеркала у розкішній мереживній весільній сукні зі шлейфом і відкритою спиною.

"На сьогоднішній день ми не належимо самі собі, але ми не поспішаємо переносити весілля. Якщо кордони не відкриють до кінця червня, то весілля, звичайно, буде перенесене. Тому що мама в Ізраїлі, одна подруга в Москві, одна в Лондоні, одна в Америці.Так само для нас важливо, яке фінансове становище буде у наших гостей, а це залежить від того, на скільки швидко ми всі дійсно зможемо переступити до своїх робіт. Якщо весілля перенесемо - нову дату розсекречувати не будемо", - заявила вона.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Наречена Павліка поскаржилася на те, що поки вивчала фото своїх нарядів, знову захотіла прискорити урочистий момент.

"Часто задається питання: чи засмутилася я через ситуацію, що склалася? І як наш настрій? Скажу так, я абсолютно спокійна, і не бачу приводів для суму. Єдине, коли шукала фото для поста, надивилася на свої красиві сукні і зрозуміла, як сильно я хочу їх вже одягнути", - поділилася вона.

Одна з підписниць Катерини запропонувала їй влаштувати тихе весілля без зайвого шуму і навела приклад ведучого Дмитра Комарова.

"Я хочу розділити цей щасливий день зі своїми друзями. Хочу, щоб мене красиву і щасливу побачили мої рідні, щоб ця атмосфера жила в їхніх серцях ще довго. Щоб у них на все життя залишилися фотографії", – заперечила дівчина.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

"А ще ми з Віктором часто працюємо на весіллях, і я завжди дивлюся і уявляю себе на місці нареченої. У кожного свій досвід, свої погляди, свої цінності і свої почуття. Тому не варто роздавати поради зі своєї дзвіниці. Адже ви не знаєте, наскільки нам важко далася наша родина, і ми хочемо це гарненько відзначити", - пояснила вона.

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Раніше Віктор Павлик і його наречена розповіли, коли у них стався перший поцілунок.