Нам допомагає: MARUV розкрила секрети сімейної гармонії з чоловіком

Епатажна українська співачка MARUV рідко розповідає про своє особисте життя, при цьому зірка вже 9 років заміжня. Нещодавно артистка зізналася програмі "Зірковий шлях", що вони з чоловіком Олександром вдаються до допомоги психолога, коли відносини в родині розпалюються.

Коли у виконавиці виникла криза у відносинах, вона вирішила, що їх з чоловіком парі потрібна допомога психотерапевта.

"Ми й зараз іноді до нього звертаємось, – зізналася MARUV. – Це дуже корисно. Нам допомагає. Не потрібно вдома бити посуд і з'ясовувати відносини".

Жінки в різних країнах часто звертаються до допомоги психологів, а ось чоловіки в нашій країні не завжди їм довіряють. Так сталося і у випадку з чоловіком співачки.

"Мені довелося його трохи умовляти, але недовго", – розповіла артистка.

MARUV з чоловіком Олександром іноді ходять до психотерапевта (фото: instagram.com/maruvofficial)

Олександр Корсун погодився на спільну зустріч з психотерапевтом, чому Ганна (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) була дуже рада.

"Саша в мене розуміючий, гнучкий і дуже мудрий. Тато не дуже уважний до моєї мами, – зізналася зірка. – І вона іноді мені каже: "Дочка, як я тобі заздрю, що у тебе такий уважний чоловік".

MARUV зізналася, що їй дуже пощастило з чоловіком (фото: instagram.com/maruvofficial)

Олександр любить дивувати свою дружину.

"Він постійно робить для мене якісь сюрпризи. Досі купує мені квіти. Мій чоловік знає про мене все", - зазначила MARUV.

Нагадаємо, що MARUV в пікантному купальнику скаженіла в басейні з ефектними подружками.

Раніше MARUV повністю оголила груди. При цьому у її фанатів відняло дар мови.