"Нам ніколи не сумно": Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження

24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності, а ось для Каті Осадчої це подвійно особливий день - її коханий чоловік Юрій Горбунов святкує день народження! На своїй сторінці в Instagram телеведуча, яка нещодавно умилила мережу сімейними фото з Туреччини, зворушливо привітала чоловіка.

Катя опублікувала душевний відеоролик, в якому зібрана добірка їх з Юрієм спільних фото і відео за кілька років. Вона зізналася, що їм завжди весело один з одним, адже у її чоловіка чудове почуття гумору.

"Вже п'ять років 24 серпня для мене подвійне свято. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим у світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадча.

Відео: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Горбунову в цьому році виповнилося 49 років.

Підписники Каті поспішили приєднатися до привітань і залишили Юрію багато теплих слів і побажань.

З днем народження! Ви дуже кльові,а головне - справжні

Вітаю

З Днем Народження, Юра! Всього самого прекрасного! Будьте щасливі разом, ви super couple!

Ви прекрасні

Бережіть одне одного

Чудові!! Видно, що стовідсоткове попадання. Тут навіть щастя бажати зайве, адже воно там пригрілося давно і нікуди не збирається. Круто! Молодці!!

З днем Народження чоловіка!

З днем народження Юрій, міцного здоров'я і всіх благ, радуйте нас і надалі своїм талантом, ми вас любимо.

Позитиву і любові!!!

Ви прекрасні! Обоє!!! З іменинником!!! Нехай усе задумане здійснюється!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу їх з Катею Осадчою 2-річного сина. Багатьом користувачам мережі не подобається, що зіркова пара не показує обличчя хлопчика.

Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.