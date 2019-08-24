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"Нам ніколи не сумно": Осадча зворушливо привітала Горбунова з днем народження

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Для телеведучої 24 серпня - подвійне свято

24 серпня вся Україна відзначає День Незалежності, а ось для Каті Осадчої це подвійно особливий день - її коханий чоловік Юрій Горбунов святкує день народження! На своїй сторінці в Instagram телеведуча, яка нещодавно умилила мережу сімейними фото з Туреччини, зворушливо привітала чоловіка.

Катя опублікувала душевний відеоролик, в якому зібрана добірка їх з Юрієм спільних фото і відео за кілька років. Вона зізналася, що їм завжди весело один з одним, адже у її чоловіка чудове почуття гумору.

"Вже п'ять років 24 серпня для мене подвійне свято. @gorbunovyuriy нам ніколи не сумно, нам гарно працювати разом, подорожувати, чи просто дивитися кіно вдома. Ми вже встигли облетіти пів світу і нам точно буде, що розповісти онукам :) дякую тобі, що я зустріла чоловіка з найкращим у світі характером і почуттям гумору, яке рятує в будь-якій ситуації. Юрко, з Днем народження. Все решта, особисто :)" - написала Осадча.

Відео: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що Горбунову в цьому році виповнилося 49 років.

Підписники Каті поспішили приєднатися до привітань і залишили Юрію багато теплих слів і побажань.

  • З днем народження! Ви дуже кльові,а головне - справжні
  • Вітаю
  • З Днем Народження, Юра! Всього самого прекрасного! Будьте щасливі разом, ви super couple!
  • Ви прекрасні
  • Бережіть одне одного
  • Чудові!! Видно, що стовідсоткове попадання. Тут навіть щастя бажати зайве, адже воно там пригрілося давно і нікуди не збирається. Круто! Молодці!!
  • З днем Народження чоловіка!
  • З днем народження Юрій, міцного здоров'я і всіх благ, радуйте нас і надалі своїм талантом, ми вас любимо.
  • Позитиву і любові!!!
  • Ви прекрасні! Обоє!!! З іменинником!!! Нехай усе задумане здійснюється!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, Юрій Горбунов відповів на критику в мережі з приводу їх з Катею Осадчою 2-річного сина. Багатьом користувачам мережі не подобається, що зіркова пара не показує обличчя хлопчика.

Раніше Осадча в бікіні показала фігуру під шум хвиль. Українська ведуча записала коротке відео, на якому сидить на березі моря спиною до камери. На Осадчій - чорний купальник. При цьому не можна не відзначити, що у ведучої відмінна фігура.

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