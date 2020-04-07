Наліво підеш: топ-5 найгучніших зоряних зрад, яких ніхто не очікував

Краса, успіх, багатство і популярність – здавалося б, у цих зірок є все, щоб бути щасливими в особистому житті і утримати партнера надовго. Але, як відомо, ці «козирі» – зовсім не гарантія того, що вам не доведеться зіткнутися з серцевими розчаруваннями. У нашій добірці – найгучніші зради серед знаменитостей, яких ніхто не очікував.

Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер

22-річна мільярдерка і 27-річний репер привчили публіку до спільних «солодких» і гарячих фото в соцмережах і ідеальної картинки на публіці. Так що коли восени минулого року світові стало відомо про кризу відносин в парі, це здавалося фейком. Але факт залишається фактом – Келі і Тревіс вирішили взяти паузу, зберігши спілкування заради спільної дочки Стормі. Серед причин розставання інсайдери називали бажання розібратися в собі і насичені графіки. Самі зірки зберігали мовчання.

А ось шанувальники провели своє розслідування, за результатами якого Тревіс зраджував Кайлі мало не з початку відносин в 2017-му році. Так, нібито він паралельно зустрічався з Instagram-зіркою Рожан Кар, яку знав ще до знайомства з Дженнер. Фолловери зіставили різні фото з подорожей знаменитостей, і багато з поїздок дивно співпали. Тим не менш, як репер, так і Рожан цю інформацію спростували.

Кайлі і Тревіс здавалися ідеальною парою (фото: instagram.com/kyliejenner)

Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл

Ось хто здивував публіку, так це бездоганний сім'янин Джастін Тімберлейк. Так, у грудні минулого року 38-річний музикант потрапив в неприємну історію. У мережі з'явилися фото, на яких він тримає за руку колегу по зйомках фільму «Палмер» Алішу Вейнрайт. Як тільки спалахнув скандал, співак поспішив заявити, що це нічого не значить, і між ними з актрисою нічого не було. Нібито він просто був нетверезий, а атмосфера на балконі сприяла прояву почуттів.

В шоці були всі, а особливо Джессіка Біл, на якій Джастін одружений з 2012-го року. Вона довго не могла пробачити чоловіка і, за словами наближених до пари, змусила його піти на сімейну терапію, щоб опрацювати свої почуття. Вона ж, за чутками, змусила чоловіка публічно вибачитися перед нею, що Джастін зробив з допомогою посту в Instagram. Пізніше Тімберлейк зворушливо привітав Джесіку з днем народження, чим, схоже, остаточно розтопив її серце.

Джастіну вдалося врятувати сім'ю (фото: instagram.com/justintimberlake)

Джонні Депп і Ембер Херд

Шлюб голлівудської красуні Ембер Херд і визнаного секс-символу Джонні Деппа тривав недовго – всього лише трохи більше 12 місяців. Зате за його наслідками весь світ спостерігає вже майже 4 роки. Починалося все красиво і романтично: після спільних зйомок у «Ромовому щоденнику» закохані не могли розлучитися. Депп покликав молоду возлюбенную заміж, дарував їй несамовито дорогі подарунки і був явно без розуму. А Ембер просто світилася від щастя.

Але дуже скоро ідилія змінилася низкою скандалів і судових розглядів. У травні 2016-го актриса заявила, що хоче розлучитися, пізніше звинувативши свого чоловіка у домашньому насильстві. За словами ж Деппа, це він піддавався побоям з боку дружини – вона, нібито, любила штовхати його ногами і руками. А також знайшов докази її невірності. Так, ще будучи в шлюбі з Джонні вона почала стосунки з мільярдером Ілоном Маском. В кінці березня в мережі з'явилися докази зради: так, Ембер і Ілона зняли камери готелю, в якому вона була разом з Деппом.

Роман пари почався з спільних зйомок (фото: прінтскрін instagram.com/uuh.honey)

Сем Асгарі і Брітні Спірс

Коли Брітні Спірс, якій не особливо щастило в особистому житті, зустріла танцюриста і фітнес-тренера Сема Асара, здавалося, це відплата за всі її невдалі спроби побудувати щасливі сімейні стосунки. 38-річна співачка і 26-річний манекенник і тренер душі один в одному не чаяли. Мікроблог Брітні миттєво заповнився знімками з молодим бойфрендом. Ось вони разом займаються спортом, ось – відпочивають. А ось просто насолоджуються домашнім неробством... Близькі співачки запевняли, що Сем – найкращий з усіх наречених Брітні, і вони чекають не дочекаються, коли ж пара одружиться. До речі, незабаром Брітні з'явилася на людях з кільцем на пальці, але конкретних заяв не дала.

Але, виявляється, і у цієї пари були важкі моменти, пов'язані з невірністю. Модель Морган Осман намагалася розлучити закоханих, опублікувавши нібито докази невірності Сема – фото, на якому вони з Асгарі цілуються. Пізніше дівчина навіть інтерв'ю, заявивши, що вони у відносинах, а Брітні пора відкрити очі. Тим не менш, представники Спірс заявили, що скандальний знімок був зроблений до початку відносин Брітні і Сема, і всі хвилювання вляглися. Зараз пара як і раніше радує фанатів теплими спільними фото і, здається, у них правда все чудово.

Брітні і Сем на даний момент щасливі разом (фото: instagram.com/britneyspears)

Джордж Клуні і Амаль Аламуддин

Джордж і Амаль Клуні здавалися ідеальною парою. Коли вони разом з'являлися на світських подіях, актор просто не міг відірвати очей від своєї коханої. У мережі навіть з'явилися жарти в стилі: знайди когось, хто буде дивитися на тебе так, як Джордж на Амаль. З появою на світ двійнят Олександри і Елли відносини, здавалося, тільки зміцнилися.

Але все ж ідеальне сімейне життя з часом почало набридати Клуні, який до цього вважався «вічним холостяком». Чутки про серйозний розлад в сім'ї голлівудського серцеїда і знаменитої юристки з'явилися ще в лютому минулого року. Так, нібито пара роз'їхалася, і вже більше місяця Амаль з дітьми живе окремо. Але з часом у сім'ї все налагодилося. І ось напередодні п'ятої річниці весілля Джордж знову взявся за старе. За словами інсайдерів, він захопився актрисою Брі Ларсон, яка майже в 2 рази молодше його. Втім, цей роман так і не підтвердився. Так що надія, що шлюб витримає випробування, є.

Джордж і Амаль Клуні (фото: прінтскрін instagram.com/amalclooney.ru)